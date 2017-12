Curta brasileiro disputa prêmios na Semana da Crítica de Cannes

As alegrias brasileiras com o 69º Festival de Cannes não terminam, depois do anúncio de Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, para a disputa pela Palma de Ouro, agora a Semana Internacional da Crítica deu vez para um curta-metragem nacional: O Delírio é a Redenção dos Aflitos, de Fellipe Fernandes. Eis a lista integral de concorrentes nesta seção:

LONGAS-METRAGENS

ALBÜM de Mehmet Can Mertoğlu (Turquia)

DIAMOND ISLAND de Davy Chou (Camboja)

GRAVE Julia Ducourneau (França)

MIMOSAS de Oliver Laxe (Espanha)

SHAVUA VE YOM (ONE WEEK AND A DAY) de Asaph Polonsky (Israel)

TRAMONTANE de Vatche Boulghourjian (Líbano)

A YELLOW BIRD de K. Rajagopal (Singapura)

CURTAS-METRAGENS

ARNIE de Rina B. Tsou (Taïwan/Filipinas)

ASCENSÃO de Pedro Peralta (Portugal)

CAMPO DE VIBORAS de Cristèle Alves Meira (Portugal)

O DELÍRIO É A REDENÇÃO DOS AFLITOS de Fellipe Fernandes (Brasil)

L’ENFANCE D’UN CHEF de Antoine de Bary (França)

LIMBO de Konstantina Kotzamani (Grécia)

OH WHAT A WONDERFUL FEELING de François Jaros (Canadá)

PRENJAK de Wregas Bhanuteja (Indonésia)

LE SOLDAT VIERGE de Erwan Le Duc (França)

SUPERBIA de Luca Tóth (Hungria)

Nesta terça-feira será anunciada a lista da Quinzena dos Realizadores e, segundo especulações, filmes inéditos de Eliane Caffé e Felipe Bragança podem estar no pacote.