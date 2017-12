Cult de Peter Jackson volta à telona em maratona de horror no Rio

RODRIGO FONSECA

Devemos muito, nós, cinéfilos, a Peter Jackson pela permanência e pela hemodiálise visual da fabulação nas telas, graças às trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit. De uma certa forma, a projeção em tela grande de Fome Animal (1992), seu primeiro grande sucesso mundial, nesta madrugada, aqui no Rio, no lendário Estação Net Botafogo, é uma forma de pagarmos um dízimo simbólico a ele. A história de uma mãe dominadora que vira um morto-vivo comedor de gente ao ser infectada por um tipo raro de macaco-rato será revivida hoje na Maratona Zumbi, sessão tripla com uma programação contínua de cults do horror pilotados por cineastas autorais, começar às 23h59m em ponto. Primeiro, para esquentar, tem O Despertar dos Mortos (1978), de George A. Romero. Depois, às 2h30, tem um filme surpresa, a ser revelado só na hora. E às 4h30, é a vez da iguaria de Jackson. O evento serve como um resgate do espírito cineclubista que, nos anos 2000, inspirou as Maratonas Odeon no centro do Rio.