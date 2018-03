Cult das HQs, ‘American Flagg!’ chega à TV

Rodrigo Fonseca

Marco das HQs autorais da década de 1980, American Flagg!, a obra-prima de Howard Chaykin, vai comemorar seu 35º aniversário na TV: a revolucionária saga publicada a partir de 1983 pela First Comics vai virar série de televisão pela Europa Corp, de Luc Besson (de O Quinto Elemento). Há boatos de que Clive Owen (The Knick) vá assumir o papel principal: Reuben Flagg, espécie de 007, só que mais cínico. Ex-astro de TV, ele é transformado em um ranger, com permissão para matar, na Chicago de 2030, cheia de engenhocas tecnológicas e repleto de beldades com os hormônios à flor da pele nua. “Reuben é um herói imperfeito, com os pés atolados na sujeira, com um jeitão todo introspectivo e egoísta de agir”, definiu Chaykin em entrevista por e-mail ao P de Pop em 2015, quando a Editora Mythos fez uma compilação de luxo das aventuras do anti-herói. “As influências estéticas que usei como referências para a série vieram de estilistas como Valentino, Gaultier e Armani, além da arquitetura de Oscar Niemeyer”. O próprio quadrinista funcionará como produtor do seriado, previsto para entre em filmagem ainda este ano.

