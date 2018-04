Conexão Minas-Lisboa em Cannes, num festival com Lars von Trier e Dom Quixote

Rodrigo Fonseca

Além de homenagear Cacá Diegues pelo conjunto de sua carreira com a projeção de O Grande Circo Místico, o Festival de Cannes, cuja 71ª edição vai de 8 a 19 de maio, vai celebrar a ancestralidade indígena do Brasil a partir de uma coprodução Minas Gerais-Lisboa: Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos. A direção do longa é dividida entre o aclamado cineasta português João Salaviza (Montanha) e a brasileira Renée Nader Messora. Incluído na seção Un Certain Regard, a ser avaliado por um júri liderado por Benicio Del Toro, o filme foi rodado durante nove meses, em película 16mm e sem equipe profissional, na aldeia Pedra Branca, Terra Indígena Krahô, no Estado do Tocantins, Brasil. A filmagem foi precedida por uma longa relação de proximidade de Renée com o povo Krahô, que se iniciou em 2009, aos quais se juntou posteriormente Salaviza. A produção acompanha Ihjãc, um jovem Krahô que após um encontro com o espírito do seu falecido pai se vê obrigado a realizar sua festa de fim de luto. O longa foi produzido por Thiago Macêdo Correia e Ricardo Alves Jr. através da empresa sediada em Minas Gerais Entre Filmes (responsável pela produção do excepcional longa Elon não Acredita na Morte) em coprodução com a Karõ Filmes em Portugal e a Material Bruto, de São Paulo, a partir de recursos do edital para filmes de baixo orçamento (MinC/SAv/FSA). Alves Jr. e Salaviza fizeram juntos um dos melhores curtas da Berlinale de 2018: Russa.

Provocadores profissionais, os cineastas Lars von Trier e Terry Gilliam estarão de volta à Croisette este ano, com filmes inéditos elencados para exibições hors-concours. Mal visto no balneário desde 2011, quando recebeu o título de persona non grata depois de ter feito comentários ofensivos ao povo judeu, numa brincadeira elogiosa sobre Hitler, Lars recebeu um induto estético da direção artística cannoise. Ele entra em campo com The House That Jack Built, com Matt Dillon no papel de um psicopata. Já Gilliam vai encerrar o evento com seu esperado The Man Who Killed Don Quixote, uma adaptação livre da prosa de Cervantes que levou quase 20 anos para sair do papel e envolveu um professor judicial movido por seu produtor, o português Paulo Branco.

Presidido pela atriz australiana Cate Blanchett, o júri da Palma reúne: a cantora e compositora Khadja Nin (Burundi), duas atrizes (a francesa Léa Seydoux e a americana Kristen Stewart), a diretora Ava Duverney (EUA), os também realizadores Denis Villeneuve (Canadá), Andrey Zvyagintsev (Rússia) e Robert Guédiguian (França) e o ator chinês Chang Chen. Entre os concorrentes deste ano está o filme de abertura: Todos Lo Saben, um drama familiar do iraniano Asghar Farhadi, rodado em Madri com Penélope Cruz, Ricardo Darín e Javier Bardem. Jean-Luc Godard, Spike Lee e Nadine Labaki estão entre os concorrentes deste ano.

Uma nova leva de concorrentes à Palma de Ouro foi adicionada ao festival. Nela estão Un Couteau Dans le Cœur, de Yann Gonzalez e Vanessa Paradis; Ayka, de Sergey Dvortsevoy, e

Ahlat Agaci (The Wild Pear Tree), de Nuri Bilge Ceylan, o bamba da Turquia.

Nas seções de Meia-Noite, entraram o documentário Whitney, sobre a cantora Whitney Houston, e a sci-fi da HBO Fahrenheit 451, com Michael B. Jordan (Creed, Pantera Negra). Este pode ser “a” surpresa do ano, entre os telefilmes de língua inglesa.

Competição:

Un couteau dans le cœur (Knife + Heart), de Yann Gonzalez e Vanessa Paradis

Ayka du kazakh, de Sergey Dvortsevoy

Ahlat Agaci (The Wild Pear Tree), de Nuri Bilge Ceylan

Hors-concours

The House That Jack Built, de Lars von Trier

https://www.youtube.com/watch?v=PkRo5l8679g

Un Certain Regard

Muere, Monstruo, Muere (Meurs, monstre, meurs), de Alejandro Fadel

Chuva E Cantoria Na Aldeia Dos Mortos, de João Salaviza e Renée Nader Messora

Donbass, de Sergey Loznitsa

Séances de Minuit

Whitney, de Kevin Macdonald (documentário sobre a cantora Whitney Houston)

Fahrenheit 451, de Ramin Bahrani

Filme de encerramento

The Man Who Killed Don Quixote, de Terry Gilliam