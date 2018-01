Comovente, ‘Capitão Fantástico’ critica o hippismo tardio

RODRIGO FONSECA

Robson Crusoé do século XXI, perdido por opção própria num insulamento lírico, Ben Cash, protagonista de Capitão Fantástico, um analgésico drama de gradações cômicas sobre alienação, é uma esfinge adestrada pela dor e pela prepotência. Um ator cujo talento não parece ter medida uqnatificável – Viggo Mortensen – torna essa figura um mar de complexidades dos mais profundos e cristalinos. O papel rendeu a ele uma indicação mais do que obrigatória ao Globo de Ouro.

Cientista de formação, com livro publicado e tudo, Ben trocou os tubos de ensaio para fazer da floresta um laboratório. Lá, as cobaias são seus seis filhos, os quais ele cria distantes ao progresso tecnológico, sem contato com a cultura pop e guloseimas industrializadas afins, obrigando-os a ter um corpo a corpo diário com a Natureza pela sobrevivência. A mata é sua ilha e nela, a soberania é dele, sem perdas ou danos aparentes. Mas aí sua mulher perde o combate para a insuportabilidade – provocada pela imposição quase ditatorial com a qual o marido rege a família a partir de sua ideologia natureba – e se mata. Pronto: começou o filme. E é um filme arrebatador, diga-se de passagem, por múltiplas razões, entre elas a reflexão crítica sobre a herança hippie e o legado beatnik inerente à sociedade dos EUA desde os anos 1950, quando escritores e poetas como Jack Kerouac e Allen Ginsberg, cantaram loas ao modo “pé na estrada” de viver.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Gatilho dramatúrgico desta produção de US$ 13 milhões, rodada majoritariamente em Washington, a morte da Sra. Cash obriga Ben e seus rebentos a largarem a zona de (des)conforto física onde habitam e ganhar o país a fim de prestarem homenagens à falecida e repensarem o claustro no qual se estagnaram. Ao fim da jornada está o sogro de Ben, defendido com maestria por Frank Langella, carregando o personagem de mágoa no olhar e desejo de tomar os netos pra si. Mas o caminho até ele é longo. E a jornada rende situações de ironia fina graças à leveza com que o ator e cineasta Matt Ross conduz a narrativa – pela qual recebeu o prêmio de melhor diretor na seção Un Certain Regard do Festival de Cannes, em maio. As melhores peripécias: o processo de amadurecimento sexual do filho mais velho de Ben ao conhecer uma cocota e a ida da família a um restaurante diante da pergunta da filha caçula; “Pai, o que é Coca-Cola”?

Tudo isso para de pé graças a um roteiro arejado por circunstâncias nas quais o humor mascara a angústia e por uma engenharia de filmagem que registra a paisagem verde (ou rochosa) à sua frente sem as abordagens documentais tão corriqueiras ao cinema indie. E, acima (e à frente) de tudo, há um ator de carisma e de inquietação que salta no precipício do desconhecido para tentar tentar descobrir quem Ben Cash junto com a gente. A generosidade de Viggo transborda cena a cena e nos comove.

Cotação: Excelente