Comédia com Valderrama é garantia de risos na TV

Com o êxito internacional de O Abraço da Serpente (2005), o cinema colombiano deu uma guinada em sua visibilidade no mercado internacional, tornando-se um ímã para o interesse de distribuidores e programadores de TV. Na madrugada desta terça-feira, às 2h (de segunda para terça), um dos melhores filmes recentes da Colômbia tem vaga certa na televisão nacional, via Canal Brasil: a comédia Por un Puñado de Pelos. Nela, o riso é garantido. Feito em coprodução com a argentina, o filme brinca com toda a tradição do faroeste spaghetti italiano. Sua trama mistura linguagem de animação com a cartilha da comédia besteirol e abre espaço para uma participação do ex-craque de futebol Carlos Valderrama, um mito entre os colombianos. A inconfundível cabeleira encaracolada do ex-jogador é o mote para piadas neste enredo sobre um homem bem sucedido que lida mal com sua calvície.

No enredo, Tuti Turman, vivido pelo hilariante ator Nicolas Álvarez, é um milionário que desfruta de tudo, menos do prazer de ter cabelo. Ao saber que um vilarejo do interior tem uma fonte de água mágica capaz de fazer crescer pêlos, Tuti vai atrás de seu sonho, mas esbarra em mil tipos perigosos e atrapalhados, a começar pelo prefeito Nemésio, papel de Valderrama, que se sai bem no desafio de interpretar. O realizador do longa-metragem é o argentino de Buenos Aires Nestor Montalbano, que dirigiu seu primeiro filme, Complices, em 1998.