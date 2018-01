Comédia alemã arrebata o Oscar do Velho Mundo

RODRIGO FONSECA

Apelidado de Oscar do Velho Mundo, o European Film Awards consagrou a comédia alemã Toni Erdmann com cinco prêmios em sua 29ª edição, realizada neste sábado na Polônia. Dirigida pela cineasta Maren Ade, a produção – centrada no acerto de contas entre um pianista fracassado e sua filha empresária – é considerada um potencial concorrente ao Oscar de melhor longa-metragem estrangeiro.

Confira a lista de vencedores:

Melhor filme: Toni Erdmann, de Maren Ade (Alemanha)

Melhor diretor: Maren Ade, por Toni Erdmann

Melhor animação: Ma Vie de Courgette, de Claude Barras (Suíça)

Melhor comédia: A Man Called Ove, de Hannes Holm (Noruega)

Melhor documentário: Fogo no Mar, de Gianfranco Rosi (Itália)

Melhor curta-metragem: 9 Days – From My Window in Aleppo, de Thomas Vroege, Floor van der Meulen e Issa Touma (Holanda)

Melhor atriz: Sandra Hüller, por Toni Erdmann

Melhor ator: Peter Simonischek, por Toni Erdmann

Melhor roteiro: Toni Erdmann

Melhor Montagem: A Comunidade

Melhor fotografia: Land of Mine

Melhor Design de Som: 11 Minutes

Descoberta – Prêmio da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica : The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, de Juho Kuosmanen (Finlândia)

Júri popular: Body, de Małgorzata Szumowska (Polônia)