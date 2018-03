Claire Denis filma Roland Barthes

RODRIGO FONSECA

Envolvida na produção de uma ficção científica falada em inglês, a francesa Claire Denis (de Minha Terra, África e Bastardos) um dos nomes mais respeitados do cinema autoral europeu finaliza neste momento uma nova experiência narrativa baseada nos ensaios de Roland Barthes (1915-1980): o drama em episódios Des Lunettes Noires, com Juliette Binoche como protagonistas. A cineasta utilizou como base do projeto o livro Fragmentos do Discurso Amoroso (1977). A partir dele, com base em elenco que reúne ainda Gérard Depardieu e Valeria Bruni Tedeschi, a cineasta aborda histórias que permitam uma desconstrução da linguagem do amor.Estima-se que ela conclua a montagem a tempo do 70º Festival de Cannes (17 a 28 de maio).

