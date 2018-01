Christiane Jatahy joga pelas regras de Renoir… e marca um gol

Rodrigo Fonseca

De Charles Aznavour a Celine Dion, passando pelas “Paroles, Paroles” de Dalida e Alain Delon, um karaokê breganejo desfia um rosário de saudades pop no palco da Comédie Française, ao longo da hilária encenação de “La Règle du Jeu”. O título da peça – que traz o Jean Marrais da hora, Laurent Lafitte (“Elle”), em meio a uma afiada trupe canora – é xará do filme de Jean Renoir, de 1939, porque é dele que a diretora carioca Christiane Jatahy tira trama, engramas estéticos do realismo e uma certa provocação com a burguesia. Ou melhor: com a falência da burguesia. Agnès Varda das artes cênicas do Brasil, com tentáculos espalhados em territórios de língua estrangeira (tipo Paris), La Jatahy faz em seu espetáculo uma cartografia das aparências, para flagrar discursos falidos. Temos aqui uma operação bem similar à que mme. Varda faz em seu badalado Visages, Villages, que saiu de Cannes com a Palma de Ouro dos documentários (o troféu L’Oleil d’Or): um embate entre o improvável e o possível. Jatahy choca o milenar e o moderno, mesclando teatro e cinema numa vivíssima videoinstalação interativa, fantasiada de encenação, na qual estuda o que existe de hipócrita nas autoficções nossas de cada dia. Temos no enredo uma festa, entre atores, e a chegada do navegador André (papel de Lafitte) dá um nó nas certezas e desencadeia uma onda de reações que vai do patético ao trágico. Isso de dá numa celebração que integra o público em ritos de canto, degustação de biscuits e papo supostamente furado. Nesse experimento em 3D carnal, Jatahy, que marcou seu nome no Brasil com “Corte Seco” e “Conjugado”, faz seu trabalho mais divertido (é catarse aos quilos)… e mais denso sobre a farsa que mascaras nossas lacunas. Um achado do elenco é Bakary Sangaré no papel de um tenso segurança e marido cheio de suspeitas acerca de sua femme.