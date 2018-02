‘Chatô’ é uma aula de fotografia e um show de Marco Ricca

Saudado pela crítica com unanimidade depois de quase 15 anos de calvário, nos quais foi vítima de toda a sorte de acusação, Chatô – O Rei do Brasil dá ao espectador pelo menos três aulas de qualidade cinematográfica com a excelência de sua narrativa. A primeira e mais imponente delas diz respeito à segurança dos enquadramentos que o diretor Guilherme Fontes adotou. Em seu recorte macunaímico para a trajetória de aventuras empresariais do jornalista responsável pela implementação da TV no país, o ator e (agora) cineasta com “C” maiúsculo cria não uma teia de videoclipes e sim um fliperama imagético na qual a nossa percepção vai sendo arremessada da esquerda para a direita, do alto para baixo, ao bel-prazer do imaginário fraturado de um homem às portas da impotência física. O que vemos em cena não são fatos mas sim memórias de fatos vividos por Assis Chateaubriand ao longo de sua vida, filtrados pelo desespero do apego à lucidez e à certeza de que suas escolhas celebraram o risco. Fontes, num espelho de seu quixote, arrisca-se a cada plano, deixando os personagens que rodam Chato numa dimensão fantasmagórica, quase alegórica, onde nos dizem menos sobre a História do Brasil, mas muito sobre a história de um sujeito que sonhou um Brasil possível, integrado, de manchetes imaginárias, vencedor. Ponto pra Fontes.

A aula número dois é ministrada por José Roberto Eliezer, fotógrafo do filme. Tem um quê felliniano de Oito e Meio na maneira como Zé Bob (apelido deste que é um dos diretores de fotografia mais talentosos do país) integra no quadro traços da loucura criativa do Chateaubriand fictício imaginado por Fontes a partir da biografia best-seller escrita por Fernando Morais. A câmera de Zé Bob realça o colorido da direção de arte traduzindo a miscelânea de cores que compõe a color bar das televisões e o cromatismo da cultura miscigenada que o Brasil é.

A aula três é dada por Marco Ricca, numa atuação em estado de graça. Com liberdade de invenção, compondo um sujeito que vai do adorável ao desprezível num só gesto, o ator alcança uma instância poética capaz de fundir o cômico, o épico e o trágico num esforço de criar um anti-herói do empresariado brasileiro, um Policarpo Quaresma da mídia. O resultado é um filme divertido – que podia tomar só um Lexotan aqui e ali na montagem, um tanto acelerada em excesso – capaz de tirar sarro da ingenuidade política nossa de todo dia. Um filme dirigido com alma e verdade.

Atenção: na semana que vem, estreia um outro filmaço nacional no qual Ricca brilha: O Fim e os Meios, de Murilo Salles, no qual ele encarna um assessor político sem um pingo de caráter mas com muito desejo incubado, o que gera um jogo de sedução em fervura máxima com uma jornalista interpretada por Cíntia Rosa.

p.s.: Fica ligado que, a partir desta quinta-feira (dia 26), tem Bruce Lee (1940-1973) nas telonas de todo o país, com uma retrospectiva de seus melhores filmes organizada em tributo aos 75 anos do ator chinês, que completar-se-iam dia 27 de novembro. Vão projetar em SP e no Rio pepitas como O Voo do Dragão (1972), no qual ele senta o sarrafo em Chuck Norris.

p.s.2: Entre os dias 27 e 29 de novembro, o balneário de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, vai ser incendiado por um dos eventos cruciais para o mercado exibidor nacional: o Festival de Búzios, agora na 21ª edição. Serão exibidas pepitas, entre elas:

Três Lembranças da Minha Juventude, de Arnaud Desplechin;

Labirinto de Mentiras, de Giulio Ricciarelli;

Anomalisa, genial animação de bonecos de Charlie Kaufman, ganhadora do Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza;

Mar Me Quer, produção brasileira inédita de Isabella Nicolas;

Nahid, de Ida Panahandeh, ganhador do Prêmio do Futuro na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2015;

Pegando Fogo, de John Wells, com Bradley Cooper, encarado como pedida possível para o Oscar 2015.

Mais do que colocar Búzios na rota do cinema, o festival virou uma espécie de fórum de discussão para as apostas comerciais que prometem mobilizar o circuito.