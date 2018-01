Cate na apoteose da arte

Embora a disputa pelo Oscar de melhor atriz de 2016 pareça já estar decidida, em função de todo o favoritismo em frente a Brie Larson e seu desempenho (de extrair litros de choro) em O Quarto de Jack (Room), nunca se deve menosprezar o poder de fogo da australiana Catherine Elise “Cate” Blanchett, indicada uma vez mais por sua (fina) interpretação em Carol, de Todd Haynes. O drama de época estreou no Brasil na quinta, realçado por indicações ao dourado troféu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood em seis frentes: além da nomeação de Cate, o longa concorre aos prêmios de melhor roteiro adaptado, fotografia, figurino trilha sonora e atriz coadjuvante (Rooney Mara). A montagem é assinada pelo brasileiro Affonso Gonçalves. É difícil não se deixar arrebatar pela atuação da loura que já ganhou nosso cinéfilo coração em produções como Elizabeth (1998) e Blue Jasmine (2013): numa reconstituição dos EUA da década de 1950, ela vive uma mulher de alta classe média, em vias de separação, que resolve viver sua homossexualidade sem medo, saboreando a paixão por uma jovem.

“A alegria maior que existe no ofício de atuar é pesquisar, ou seja, estudar modos de viver diferentes do seu. E o que mais tivemos que pesquisar nesta love story lésbica foi a forma de se viver em uma época da nossa História quando não havia rótulos. As pessoas que saíam das supostas convenções se isolavam, para poderem viver o prazer com liberdade, para estabelecerem conexões afetivas concretas, sólidas. E é preciso empenho nessa pesquisa, pois o trabalho de um artista é ajudar a expandir fronteiras de mundinhos oprimidos pelo preconceito”, disse Cate ao P de Pop, durante o Festival de Cannes, onde Carol, saudado a gritos de “Bravo!” disputou a Palma de Ouro.

Ampliando a precisão cirúrgica da câmera de Haynes, a montagem de Gonçalves dá ao filme um ritmo de tensão ao dialogar com a tradição do melodrama americano dos anos 1950, a começar pelo príncipe do gênero: Douglas Sirk (1897-1987), realizador de Imitação à vida (1959). Haynes havia já parafraseado Sirk em Longe do Paraíso (2002). Mas aqui, a paráfrase chega às raias da perfeição, apoiando-se na química entre Cate e Rooney, que saiu da Croisette laureada com o prêmio de melhor atriz (em empate com a francesa Emmanuelle Bercot, por Mon Roi). Com base no romance The Price of Salt, lançado por Patricia Highsmith em 1952, esse drama romântico rodado em Cincinnati, Ohio, foi laureado no Festival de Chicago e ganhou o troféu principal da mostra Camerimage, na Polônia

“O fato de a homossexualidade ainda ser um crime em muitos países torna ainda mais urgente que se conte esta história, ainda que ela fale de duas mulheres apaixonadas sem assumir bandeiras específicas. Procuramos fazer um filme onde os códigos de feminino e masculino se misturam”, diz Cate, que será vista nas telas brasileiras ainda neste semestre ao lado de Christian Bale em Cavaleiro de Copas, de Terrence Malick.

Com alta voltagem romântica, “Carol” é daqueles filmes que dão frio na barriga a cada virada do roteiro. Arrepios correm espinha abaixo quando não se sabe o que há de ser do futuro das duas potenciais amantes: Therese (Rooney) e a Carol do título, defendida por Cate. A temperatura sobe à ereção máxima (o trocadilho aqui não é deselegância, é sinceridade) apenas quando Carol perde o decoro, abre o roupão e ataca sua paixão. Daqui pra frente é melhor não adiantar mais nada da trama, apenas que a personagem principal tem uma filhinha pequena cuja guarda pode ser perdida por pressão de seu futuro ex-marido, um ricaço dominado pela mãe, encarnado pelo ator Kyle Chandler com o máximo de empenho.

“A questão da maternidade é essencial ao drama de Carol, como, aliás, é uma transformação brusca na vida de qualquer mulher. Tenho quatro filhos. Depois de um parto, você para o seu próprio corpo com estranheza. É um organismo diferente, que gerou uma vida. Mas essa condição de ser mãe é algo que impulsiona”, diz a atriz, que divide seu tempo entre o cinema e os palcos. “Faço vários filmes e cuido de uma companhia de teatro na Austrália, mesmo tendo que cuidar das crianças. Mas há que seguir tentando. E há que seguir fazendo filmes que façam pensar, como este, que Todd filmou com o esmero de ressaltar o inaudito, o silencioso, o que é velado. Carol nos lembra do quanto é difícil viver pelas frestas”.

Viva Cate!

