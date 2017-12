‘Carcereiros’ é premiada em Cannes, no MIPTV

RODRIGO FONSECA

Nem só de cinema vive Cannes: há 11 dias do anúncio dos concorrentes à Palma de Ouro de 2017, o balneário francês serve de sede para uma das maiores feiras de narrativa televisiva do mundo, o MIP TV, que, neste domingo, em sua competição anual de séries dramáticas inéditas, coroou a produção brasileira Carcereiros, da Rede Globo. O projeto, derivado da literatura de Drauzio Varela, traz Rodrigo Lombardi na pele de um agente penitenciário que encara o crime organizado sem nunca abrir mão de sua honestidade. Coproduzido pela Gullane e pela Spary Films, o seriado é dirigido pelo cineasta José Eduardo Belmonte (de Se Nada Mais Der Certo) e tem como seus roteiristas Marçal Aquino, Fernando Bonassi e Dennison Ramalho, com colaboração de Marcelo Starobinas. Disputada por títulos de toda a Europa, a premiação serve como um abre-alas para uma fórum de conteúdos para a TV – considerado um dos mais concorridos do setor – que segue de segunda até quinta na Croisette

Carcereiros estreia em junho no Globo Play e em 2018 na grade aberta da Globo.