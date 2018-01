Cannes se prepara para fazer ‘meia-nove’ com amor ao muso da Nouvelle Vague: Jean-Pierre Léaud

Começa em menos de 24 horas o 69° Festival de Cannes (11 a 22 de maio) e, faltando pouco para a disputa pela Palma de Ouro 2016 começar, com direito à presença do longa-metragem pernambucano Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, no certâmen, a organização do evento surpreende a todos com uma bem-vinda homenagem ao ator Jean-Pierre Léaud. Espécie de cara-metade do diretor François Truffaut nos anos 1960 e 70, celebrizado como o menino sem amparo afetivo de Os Incompreendidos (1959), Léaud é hoje um septuagenário (71 no lombo) ainda cheio de fôlego para atuar, com um trabalho inédito, a ser exibido na Croisette fora de concurso no dia 19: La Mort de Louis XIV, do catalão Alberto Serra. Três dias depois, o veterano astro da Nouvelle Vague ganha a Palma de Honra, pelo conjunto de sua carreira, que inclui uma parceria com o baiano Glauber Rocha em O Leão de Sete Cabeças (1970).

Mas vale lembra que, por medo do terrorismo, a direção de Cannes tem feito uma série de testes de evacuação em massa a fim de assegurar a segurança do Palais des Festivals. Porém, estes ensaios apenas fazem aumentar a instabilidade aqui.

A lista de longas concorrentes à Palma de Ouro:

The Last Face , de Sean Penn;

, de Sean Penn; The Salesman, de Asghar Farhadi

de Asghar Farhadi Aquarius , de Kléber Mendonça Filho;

, de Kléber Mendonça Filho; Elle , de Paul Verhoeven;

, de Paul Verhoeven; La Fille Inconnue , de Jean-Pierre e Luc Dardenne;

, de Jean-Pierre e Luc Dardenne; Ma Loute , de Bruno Dumont;

, de Bruno Dumont; Julieta , de Pedro Almodóvar;

, de Pedro Almodóvar; Ma’Rosa , de Brillante Mendoza;

, de Brillante Mendoza; The Handmaid , de Park Chan-Wook;

, de Park Chan-Wook; Loving , de Jeff Nichols;

, de Jeff Nichols; Paterson , de Jim Jarmusch;

, de Jim Jarmusch; Juste la Fin du Monde , de Xavier Dolan;

, de Xavier Dolan; Neon Demon , de Nicolas Winding Refn;

, de Nicolas Winding Refn; Sierra Nevada , de Cristi Piu;

, de Cristi Piu; Toni Erdmann , de Maren Ade;

, de Maren Ade; Mal de Pierres , de Nicole Garcia;

, de Nicole Garcia; Bacalaureat , de Cristian Mungiu;

, de Cristian Mungiu; American Honey , de Andrea Arnold;

, de Andrea Arnold; Personal Shopper , de Olivier Assayas;

, de Olivier Assayas; Rester Vertical , de Alain Giraudie;

, de Alain Giraudie; I, Daniel Blake, de Ken Loach.