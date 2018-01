Cannes homenageia Robert De Niro

A uma semana de sua abertura, o 69º Festival de Cannes (11 a 22 de maio) abre brecha para mais uma atração: uma homenagem ao ator Robert De Niro, pelo conjunto de sua oscarizada carreira, com a projeção do drama esportivo Hands of Stone. Com direção do venezuelano Jonathan Jakubowicz, a produção, a ser exibida na Croisette no dia 16, narra a relação entre o pugilista panamenho Roberto Duran (vivido por Edgar Ramirez) e seu treinador, a lenda do boxe Ray Arcel (De Niro) entre os anos 1970 e 80, ao longo de lutas históricas. O filme estreia nos EUA dia 26 de agosto, de olho em indicações ao Oscar para o veterano ator, que modificou a própria aparência com uma maquiagem que envelhece seu rosto ainda mais. Hoje com 72 anos, De Niro, que foi presidente do júri de Cannes em 2011, no ano em que A Árvore da Vida recebeu a Palma de Ouro, vai ser visto este ano na telona ainda na comédia dramática The Comedian, de Taylor Hackford, e no telefilme da HBO The Wizard of Lies, de Barry Levinson.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.