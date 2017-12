Cannes acolhe ‘Cinema Novo’

Especulação confirmada: Cinema Novo, o mais recente documentário do diretor Eryk Rocha, será exibido no 69º Festival de Cannes (11 a 22 de maio), levando para a seção Cannes Classics uma reflexão sensorial sobre a revolução da imagem ocorrida no Brasil de 1962 a 1969, a partir de uma geração de realizadores que repensou bases estéticas de nosso audiovisual. Mesmo numa mostra paralela à briga pela Palma de Ouro (na qual o Brasil também está representado, com Aquarius, de Kleber Mendonça), a produção dirigida pelo filho de Glauber Rocha pode conquistar o prêmio L’Oleil D’Or, dedicado a longas de não-ficção.

“Não é um filme historicista, para explicar o movimento. Ele é um ensaio poético de reincorporação da energia criadora do Cinema Novo a fim de trazer o nosso país para o agora, para o presente, livrá-lo dos ranços”, explica Eryk.

Produzido por Diogo Dahl, Cinema Novo passa em revista obras-primas como Vidas Secas (1963), Terra em Transe (1966) e Macunaíma (1969), atrás do cerne político do movimento.

“O desejo do filme é pesquisar o Cinema Novo como sendo uma “aventura de criação” feita por uma geração que, em plena ebulição dos anos 1960 pensava a arte como carro chefe de uma transformação social e política do Brasil e da America Latina”, diz Eryk. “Para fazer isso, o meu documentário é composto de múltiplos filmes do Cinema Novo e narrado em primeira pessoa por seus próprios autores: Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Cacá Diegues, Luiz Carlos Barreto, Paulo César Sarraceni, Ruy Guerra, Gustavo Dahl, Walter Lima Junior, David Neves, Mário Carneiro, José Carlos Avellar, Roberto Pires, Roberto Santos, Roberto Farias, Orlando Senna, Alex Viany, Arnaldo Jabor, Olney São Paulo, Zelito Viana, Geraldo Sarno, Luíz Sérgio Person, Maurice Capovilla, entre outros. Nessa perspectiva não se trata de um filme sobre o Cinema Novo, mas COM e através do caldeirão do Cinema Novo. E esse filme se desdobra também em uma série documental para a TV que inclui o crítico José Carlos Avellar em um dos capítulos.”