‘Brazilian Way’: .doc reúne pérolas da arte de filmar

RODRIGO FONSECA

Existe muita série, em emissoras como o Canal Brasil e o Curta!, que ajudam a documentar as estratégias de produção do cinema nacional contemporâneo, mas é exígua a fatia de filmes (para cinema) com este empenho. Mais exíguo ainda é um filme que reúna um leque tão precioso e tão variado de depoimentos sobre os modos de se filmar neste país quanto encontramos em Brazilian Way, de Rod Carvalho, hoje em processo de edição. De Nelson Pereira dos Santos a Wagner Moura, passando por César Charlone e Sara Silveira, a produção pilotada pelo ator e crítico carioca garimpa histórias ora divertidas, ora sofridas, mas sempre inventivas de se fazer arte com a câmera. Tem Anna Muylaert, Eduardo Coutinho, Fernando Meirelles, Ruy Guerra… cada papo mais enriquecedor do que outro para se entender saídas estéticas.

Em busca de recursos para ser finalizado, o projeto tem uma conta aberta no Catarse à caça de subsídios:

https://www.catarse.me/brazilian_way_o_filme_a98c?ref=user_contributed&project_id=49774&project_user_id=704590