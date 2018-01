Brasília revela seus longas e curtas em concurso

Rodrigo Fonseca

Com uma homenagem engatilhada à figura e à obra do diretor Nelson Pereira dos Santos, o 50º Festival de Brasília (15 a 24 de setembro) desembainha suas armas a fim de se firmar como a principal seleção do cinema nacional em 2017.

Mostra competitiva de longa-metragem

ARÁBIA, de Affonso Uchoa e João Dumans, MG

CAFÉ COM CANELA, de Ary Rosa e Glenda Nicácio, BA

CONSTRUINDO PONTES, de Heloisa Passos, PR

ERA UMA VEZ BRASÍLIA, de Adirley Queirós, DF

MÚSICA PARA QUANDO AS LUZES SE APAGAM, de Ismael Cannepele, RS

O NÓ DO DIABO, de Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé, Jhesus Tribuzi , PB

PENDULAR, de Julia Murat, RJ

POR TRÁS DA LINHA DE ESCUDOS, de Marcelo Pedroso, PE

VAZANTE, de Daniela Thomas, SP

Mostra competitiva de curta-metragem

A PASSAGEM DO COMETA, Juliana Rojas, SP

AS MELHORES NOITES DE VERONI, Ulisses Arthur, AL

BAUNILHA, Leo Tabosa, PE

CARNEIRO DE OURO, Dácia Ibiapina, DF

CHICO, Irmãos Carvalho, RJ

INOCENTES, Douglas Soares, RJ

MAMATA, Marcus Curvelo , BA

NADA, Gabriel Martins , MG

O PEIXE, Jonathas de Andrade, PE

PERIPATÉTICO, Jessica Queiroz, SP

TENTEI, Laís Melo, PR

TORRE, Nadia Mangolini, SP