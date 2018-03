‘Boca de Ouro’ volta às telas em versão de Daniel Filho

Rodrigo Fonseca

Lá se vão 55 anos desde a estreia de Boca de Ouro, de Nelson Pereira dos Santos, e um de seus atores, Daniel Filho, vai retomar a história do “Vampiro de Madureira” nas telas, com base no texto teatral homônimo de Nelson Rodrigues. O realizador de fenômenos populares como Se Eu Fosse Você filma até o fim de março a saga do chefão do jogo do bicho do subúrbio carioca que manda substitui sua dentadura por molares, caninos e sisos dourados do mais alto quilate. Em 1963, esse papel coube a Jece Valadão. Na nova versão, teremos Marcos Palmeira à frente do elenco. Sua ambição, seus amores, seus pecados e seus crimes despertam o faro para a podridão do jornalista Caveirinha (Silvio Guindane), que procura uma ex-amante do criminoso a fim de colher verdades, lendas e segredos do contraventor. O elenco inclui Malu Mader (Guigui), Lorena Comparato (Celeste), Thiago Rodrigues (Leleco), Fernanda Vasconcellos (Maria Luisa), Guilherme Fontes (Agenor) e o mítico Anselmo Vasconcelos (dentista). A produção é da Lereby. Recentemente, a peça de Nelson voltou aos palcos em montagem de Gabriel Villela com Malvino Salvador.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.