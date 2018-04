RODRIGO FONSECA

Construído a partir de imagens de arquivo, No Intenso Agora, o novo filme de João Moreira Salles (Santiago), vai integrar a seleção do Panorama Dokumente do 67º Festival de Berlim (9 a 19 de fevereiro. No longa-metragem, o cineasta resgata imagens de uma viagem de sua mãe pela China nos anos 1960. A jornada dela teve uma confluência com o turbilhão político de maio de 1968.