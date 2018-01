Berlinale divulga os últimos concorrentes ao Urso de Ouro e abre espaço para Spike Lee

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de toda a especulação em torno de Mãe Só Há Uma, de Anna Muylaert, e de Curumim, de Marcos Prado, continua em suspense que longas-metragens brasileiros estarão em exibição no 66º Festival de Berlim (11 a 22/de fevereiro), que fechou nesta quarta-feira sua lista de concorrentes, excluindo o Brasil da briga pelo Urso de Ouro. Nessa leva final, tem, de América Latina, no máximo, uma corpodução mexicana dirigida por um cineasta iraniano: Soy Nero, de Rafi Pitts. No mais, entraram o alemão 24 Weeks, de Anne Zohra Berrached; o chinês Crosscurrent, de Yang Chao; e o tunisiano Heidi, do estreante Mohamed Ben Attia. Agora, na seara hors-concours, chegou um filmaço, com alto teor de polêmica, com DNA televisivo via Amazon Studios: Chi-Raq, o musical de Spike Lee, com toda a aristocracia dos atores e atrizes negros dos EUA. Sua gênese vem da peça grega Lisístrata, de Aristófanes.

Foram anunciados ainda nesta quarta três longas fora de concurso: o francês Saint Amour, da dupla Benoît Delépine e Gustave Kervern; o neozelandês O Patriarca, de Lee Tamahori, que já dirigiu blockbusters como 007 – Um Novo Dia para Morrer; e o franco-belga Des Nouvelles de la Planète Mars, do artesão do suspense Dominik Moll.

Além destes, já haviam sido divulgados os seguintes concorrentes ao Urso dourado:

Alone in Berlin de Vincent Perez (Alemanha/ França)

Boris sans Béatrice (Boris without Béatrice) de Denis Côté (Canadá)

Cartas da guerra (Letters from War) de Ivo M. Ferreira (Portugal)

Ejhdeha Vared Mishavad! (A Dragon Arrives!) de Mani Haghighi (Irã)

Fuocoammare (Fire at Sea) de Gianfranco Rosi (Itália)

Genius de Michael Grandage (Reino Unido)

Hele Sa Hiwagang Hapis (A Lullaby to the Sorrowful Mystery) de Lav Diaz (Filipinas)

Kollektivet (The Commune) de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

L’avenir (Things to Come) de Mia Hansen-Løve (França)

Midnight Special de Jeff Nichols (EUA)

Quand on a 17 ans (Being 17) de André Téchiné (França)

Smrt u Sarajevu / Mort à Sarajevo (Death in Sarajevo) by Danis Tanović (Bósnia e Herzegovina)

Zero Days de Alex Gibney (EUA)

Zjednoczone Stany Miłosci (United States of Love) de Tomasz Wasilewski (Polônia)

Para sua abertura, a Berlinale conta com uma projeção hors-concours do novo filme dos irmãos Joel e Ethan Coen: Ave, César!. Há um curta brasileiro em concurso: Das Águas Que Passam, do capixaba Diego Zom. Mas é só. Comenta-se que até sexta-feira serão conhecidos todos os filmes do evento, incluindo os da seleção Panorama, para o qual especula-se a presença de três longas com o Brasil em seu DNA. Mas nada foi confirmado pela direção do evento alemão até agora.