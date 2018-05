Benoît Poelvoorde é o tempero belga da chanchada ‘Le Grand Bain’: descarrego em Cannes

Rodrigo Fonseca

Visto no papel de Deus em O Novíssimo Testamento (2015), o belga Benoît Poelvoorde é uma espécie de Robin Williams do cinema francês, sempre nervoso, muito trapalhão e dotado de um jeito de falar esganiçado, que ajudou a arrecadar boa parte das gargalhadas que Le Gran Bain produziu hoje em Cannes. Escalado no festival francês na noite deste domingo, à força do prestígio popular do galã Gilles Lellouche, aqui na direção, Poelvoorde é um ímã vivo de risos na chanchada sobre uma equipe masculina de nado sincronizado. Foi a surpresa do dia neste domingo de chuva no qual, na competição, o esperado drama italiano Lazzaro Felice frustrou expectativas com seu peso etnográfico ao explorar a pobreza.

Até o momento os melhores filmes de Cannes são:

Cold War, de Pawel Pawliwoski

Wildlife, de Paul Dano

Chris the Swiss, de Anja Kofmel

Pope Francis: A Man Of His Word, de Wim Wenders

3 Faces, de Jafar Panahi

O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues

Ash Is Purest White, de Jia Zhang-ke

Pájaros de Verano, de Cristina Gallego e Ciro Guerra

El Ángel, de Luis Ortega

Le Grand Bain, de Gilles Lellouche

Mandy, de Panos Cosmatos

Border, de Ali Abbasi