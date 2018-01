Barbie do Trem Ruim, Annabelle volta sem gás às telas

Rodrigo Fonseca

Fios de conta tinham tudo para se embaralhar no pescoço dos que mergulham em Annabelle 2: A Criação do Mal à cata do mesmo arrepio que sua franquia matricial, a magistral série The Conjuring, é capaz de provocar, porém isso não acontece, pois o medo causado pela volta da Barbie do Tinhoso não compensa a expectativa. Mesmo com o artesão James Wan na produção, a segunda aventura da boneca satânica oriunda da grife Invocação do Mal (2013, 16) peca por irregularidades na direção de David F. Sandberg, agravadas por uma fotografia inapta a aproveitar a luz à sua volta. Botam breu onde a violência do Além precisa ficar perceptível e estouram na iluminação em pontos no qual um chairoscurozinho daria uma elegância das boas à narrativa. Salva-se o som, competente na hora de acentuar a tensão, graças à trilha sonora de Or Kribos. Mas por mais que a música acentue a sinestesia, esta demora a se fazer notar, dada a barriga inicial de quase 15 minutos de ensebação até as trevas soltarem seus encostos.

Também faltou uma penteada (precedida de xampu e condicionador) no roteiro desta produção de US$ 15 milhões sobre a gênese do brinquedo Annabelle, cuja bilheteria global já beira US$ 99 milhões. O primeiro filme deste derivado de Invocação do Mal custou US$ 6,5 milhões e arrecadou US$ 256 milhões. Vamos ver até onde vai o fôlego dessa nova história, concentrada no mito de formação da vilã de resina, ligada à morte de uma menina no interior dos EUA. O pai da guria é um carpinteiro e bonequeiro vivido por um envelhecido Anthony LaPaglia. Sua mulher é encarnada por Miranda Otto (de Flores Raras). Doze anos após a perda da menina, eles acolhem um grupo de órfãs em sua fazenda. Mas, lá, uma garotinha vítima de pólio liberta as forças da Ruindade ao tirar Annabelle da caixa.

Há cenas de inegável capricho, sobretudo aquelas que se concentram nos olhos da menina. Na direção, Sandberg (realizador de Quando as Luzes Se Apagam) é bom de metonímias. Mas quando abre o quadro, em demasia, ele se perde e não conseque disfarçar a precariedade dos efeitos especiais – nem as limitações de seu elenco. Dá pra curtir uns arrepios sazonais. Mas prometia mais. E não há muito o que se acrescente ao universo dos fetiches (objetos superpoderosos, como a tal boneca) ou aos filão das tramas sobrenaturais.

Fica ligado que, no comecinho dos créditos de encerramento, tem cena extra (ou algo assim), mas é fraquiiiiinha. Se você por acaso tiver que encarar a versão brasileira da produção, vá sem medo, pois a dublagem é das melhores, com direito a Julio Chaves no gogó de LaPaglia e Luiz Persy como Mark Bramhall, o padre que aparece aqui e ali.