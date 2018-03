Ari Folman inicia desenho animado sobre Anne Frank

Rodrigo Fonseca

Dez anos depois de seu maior sucesso, Valsa com Bashir (2008), o animador israelense Ari Folman conquistou recentemente, num fundo de financiamento em Bruxelas – o Screen.Brussels Session -, a verba de arranque para seu novo longa-metragem: o desenho Where is Anne Frank?, previsto para estrear em 2019. Com base no diário da jovem alemã, vítima do Holocausto em 1945, a trama parte do diário de Anne para abordar sua relação com seu amigo imaginário: Kitty. Estima-se que o cineasta passe pelo Festival de Cannes.71 (8 a 19 de maio) com o projeto.

