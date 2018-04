Ano novo com Kusturica

Neste momento de retrospectivas, dizem que dá sorte olhar para o futuro e antecipar o que pode vir de melhor ao longo do ano que vai nascer, e, sob essa lógica, surge à nossa frente uma certeza de potência estética (e uma grande alegria) com dois fatos ligados ao mestre sérvio Emir Kusturica. Se você não o conhece: trata-se de um dos poucos cineastas deste planeta a ter conquistado duas Palmas de Ouro no Festival de Cannes, uma por Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios (1985) e outra pelo genial Undreground – Mentiras de Guerra (1995). A primeira boa nova: depois de um hiato de quase nove anos, ele volta à direção de longas-metragens de ficção com On The Milky Road, no qual dirige e atua, contracenando com Monica Bellucci. A segunda novidade: no dia 6 de janeiro começa no Rio, na Caixa Cultural, a Mostra Kusturica, que traz entre suas atrações um longa do realizador ainda inédito em circuito no Brasil Promessas (Promise Me This, 2007). A curadoria do festival, que vai até 17 de janeiro, é da cineasta Fernanda Teixeira, que assegurou a projeção de sucessos como Gato Preto, Gato Branco (1998) e o documentário Maradona (2008), sobre o craque argentino. A promessa do evento é de ser a maior retrospectiva da obra de Kusturica na América Latina, com a exibição de 13 filmes (oito em cópias raras 35mm e cinco digitais): os 10 longas rodados por ele, dois filmes dele como ator e um documentário sobre sua carreira e pessoa.

“Gosto de quem age como rockstar, avesso às normas”, disse o cineasta em uma entrevista de 2007, lembrando que porcos, galinhas, cães e jumentos têm, em seus filmes, tanto valor quanto seres humanos. “O cinema ainda é a única atividade em que o corpo e a mente conseguem viajar juntos, ao mesmo tempo, para outras dimensões e escapar da realidade e seus horrores. Assistir a um bom filme é uma catarse”.

p.s.: Que boca a boca favorável anda rondando Macbeth: Ambição e Guerra, de Justin Kurzel, no circuito exibidor brasileiro, valorizando sobremaneira a atuação de Michael Fassbender. O filme atualiza o texto do bardo para estes tempos de Game of Thrones, com ação e tensão sem deixar esfriar a tensão política da trama.