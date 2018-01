Animação para o festival Rota, um fórum para o roteiro

Rodrigo Fonseca

Centrada em confissões autobiográficas de uma das mais aclamadas desenhistas do país, a produção capixaba O Projeto do Meu Pai, de Rosária, um dos mais originais curtas-metragens brasileiros desta década, vai interar uma mostra de animação escalada para instigar discussões de dramaturgia no Rota, o mais novo festival de roteiro do país, que começa nesta segunda, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. A instituição fica no Centro do RJ e é dirigida por Irene Ferraz, que abrirá os trabalhos deste fórum de debates na segunda, com palestra às 18h. Foi o P de Pop aqui quem sugeriu os títulos aos estudantes. Mas foi a patota da ECDR que produziu o cardápio, agendado para dia 19, às 14h e às 20h. Tem ainda Marão (Até a China) e Julio Cavani (Deixem Diana Em Paz) para animar os estudos.

Confira a programação integral do Rota – cuja direção ficou a cargo do trio Carla Cristina Perozzo, Evandro Melo e Gabriela Liuzzi Dalmasso – no site do evento: http://rotafestival.com/