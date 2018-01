América Latina está fora do Oscar de filme estrangeiro

RODRIGO FONSECA

Esnobaram Pequeno Segredo na lista de potenciais concorrentes ao Oscar de melhor filme estrangeiro na primeira chamada (de nove títulos) feita pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que anunciará sua seleta definitiva de indicados – com cinco produções na categoria – no dia 24 de janeiro. Aliás, também não ficou nenhum hispano-americano. As Américas só bateram ponto nesse menu representadas pela parte francófona do Canadá, com Xavier Dolan e seu É Apenas o Fim do Mundo. Saiu o polêmico Elle, de Paul Verhoeven – que vai presidir o júri do Festival de Berlim de 9 a 19 de fevereiro – mas entrou uma animação, lá da Suíça: Ma Vie de Courgette, que foi sensação em Cannes e Annecy.

Austrália: Tanna, de Bentley Dean e Martin Butler;

Canadá: É Apenas o Fim do Mundo, de Xavier Dolan;

Dinamarca: Land of Mine, de Martin Zandvliet;

Alemanha: Toni Erdmann, de Maren Ade;

Irã: O Apartamento, de Asghar Farhadi;

Noruega: The King’s Choice, de Erik Poppe;

Rússia: Paraíso, de Andrei Konchalovsky;

Suécia: A Man Called Ove, de Hannes Holm;

Suíça: Ma Vie de Courgette, de Claude Barras.

Se existe algum favoritismo, ele gravita entre a comédia Toni Erdmann, da alemã Maren Ade, laureada com o prêmio da crítica em Cannes, e o drama metalinguístico O Apartamento, do iraniano Asghar Farhadi, que deixou a Croisette com os prêmios de roteiro e ator.