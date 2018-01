A voz do Pernalonga de caninos afiados na jugular das bilheterias

Fenômeno mundial de bilheteria, com destaque sobretudo nos EUA, onde surpreendeu exibidores ao arrecadar US$ 48,5 milhões num período de vacas magras, Hotel Transilvânia 2 tem um sabor a mais no Brasil, onde vendeu 670 mil ingressos de quinta a domingo. O sabor este é de saudade. Quem cresceu vendo Looney Tunes nas manhãs na TV e passava as tardes vendo Scooby-Doo fugir de monstros, dividiu a infância (e parte da adolescência) com Mario Monjardim, um titã da dublagem brasileira. Voz de Salsicha e do Pernalonga no Brasil, além de ter como habitual “boneco” o ator Gene Wilder, de A Dama de Vermelho (1984), o ator capixaba, nascido em Vitória há 80 anos, dubla um dos personagens de maior destaque da animação dirigida por Genndy Tartakovsky: o rabugento Vovô Vlad. No original, o sanguessuga de boca banguela ganhou o gogó de um gênio do humor: Mel Brooks. Na trama, o Vovô contracena (e perturba) o protagonista, o Conde Drácula, dublado lá fora por Adam Sandler (também produtor do longa-metragem e gestor da franquia) e aqui pelo genial Alexandre Moreno. É uma emoção singular ouviu o show de Monjardim extraindo nosso riso com sua interpretação vocal cheia de tiques (e de brasilidade). Sua presença torna a versão brasileira do filme obrigatória.

“Fico participar de ter participado da dublagem desde sua formação. Estou nessa desde 1959. A profissão passou por várias dificuldades, técnicas inclusive. E foram os “radioatores”, os quais passavam toda a emoção com a voz, que deram grandeza à arte de dublar”, explica Monjardim, que hoje se dedica mais à direção. “Fico triste com o fato de que, apesar de ter me colocado à disposição de meus colegas que dirigem, poucos me chamam para dublar. Tenho frustração com isso. Mas quando aparece algo no cinema ou na TV, isso me dá muito prazer”.

Transformado em ator de rádio em 1954, Mojardim dedicou os últimos 56 anos ao ofício de dublar, e fez história nesta seara por introduzir cacos tipicamente brasileiros no falar de seus personagens. “Ô, Diabo!” é o mais famoso deles. “Foi um prazer dublar o Mel Brooks em Hotel Transilvânia 2 não apenas porque sou um fã dele mas porque eu tive liberdade de botar uns caquinhos. Não é bom fazer atuação linear, sem invenção”, explica o ator.

Com passagens por novelas como Rosinha do Sobrado (1965) e programas de TV como os humorísticos Os Trapalhões e Balança, Mas Não Cai, Monjardim foi visto nos cinemas em uma participação no premiado drama Feliz Natal (2008), de Selton Mello, astro que, quando menino, dublou sob a direção de Monjardim nas bancadas dos Estúdios Herbert Richers.

“Quero continuar a dublar com papéis pequenos, onde eu possa me exercitar. Criar me faz falta”, diz Monjardim.

Longa vida (e carreira) a este mestre.