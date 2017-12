‘A Cidade Onde Envelheço’: MG vence o 49º Festival de Brasília

RODRIGO FONSECA

Enfrentamos tempos de ressaca política no país, mas, nem por isso, o júri do 49º Festival de Brasília deixou-se levar por ventos com cheiro de chumbo e optou por premiar a doçura, elegendo como melhor filme de sua seleção de 2016 um ensaio sobre o desterro e sobre a pertença (seja geográfica, seja existencial): venceu A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha. Feliz escolha! Trata-se de uma ponte aérea Lisboa-Belo Horizonte, na qual duas portuguesas se reencontram no Brasil em dias onde terão a mútua tolerância testada. Exibida com elogios na Europa, nos festivais de San Sebastián e de Roterdã, a produção levou ainda os Candangos de melhor atriz (dado à dupla lusitana Elisabete Francisca e Francisca Manuel), de melhor ator coadjuvante (Wederson Neguinho) e, ainda, o prêmio de direção – num gesto um tanto injusto dos jurados, de não valorizar a dissociação entre esta categoria e a de melhor longa. Ok! Marília, desde Aboio (2005), carrega uma força criativa única neste país entre os nossos realizadores. Porém, a conquista do galardão principal já deixava isso claro. Mas… Perdeu-se a chance de dar o devido relevo a um filme singular no Brasil de hoje – Deserto, de Guilherme Weber, restrito a um troféu de melhor direção de arte -, mas coroou-se a ousadia glauberiana de O Último Trago, dirigido por integrantes do coletivo cearense Alumbramento, com láureas nos quesitos fotografia, montagem e atriz coadjuvante (Samya de Lavor). Confia a lista total de vencedores:

PRÊMIOS OFICIAIS

FILME DE LONGA-METRAGEM

Melhor Filme de longa-metragem – R$ 100 mil

A cidade onde envelheço, de Marília Rocha

Melhor Direção – R$ 20 mil

Marília Rocha, por A cidade onde envelheço

Melhor Ator – R$ 10 mil

Rômulo Braga, por Elon não acredita na morte

Melhor Atriz- R$ 10 mil

Elisabete Francisca e Francisca Manuel, por A cidade onde envelheço

Melhor Ator Coadjuvante – R$ 5 mil

Wederson Neguinho, por A cidade onde envelheço

Melhor Atriz Coadjuvante – R$ 5 mil

Samya de Lavor, por O último trago

Melhor Roteiro – R$ 10 mil

Davi Pretto e Richard Tavares, por Rifle

Melhor Fotografia – R$ 10 mil

Ivo Lopes, por O último trago

Melhor Direção de Arte – R$ 10 mil

Renata Pinheiro, por Deserto

Melhor Trilha Sonora – R$ 10 mil

Pedro Cintra, por Vinte anos

Melhor Som – R$ 10 mil

Marcos Lopes e Tiago Bello, por Rifle

Melhor Montagem – R$ 10 mil

Clarissa Campolina, por O último trago

Prêmio Especial do Júri Oficial:

Pelo rigor na abordagem e contextualização de uma tragédia brasileira que dura séculos, pela emoção no desenho de uma etnia espoliada e desterritorializada, tema da curadoria desse festival, o prêmio especial vai, por unanimidade, para

Filme: Martírio, de Vincent Carelli em colaboração com Ernesto de Carvalho e Tita

FILME DE CURTA OU MÉDIA-METRAGEM

Melhor Filme de curta ou média metragem – R$ 30.000,00

Quando os dias eram eternos, de Marcus Vinicius Vasconcelos

Melhor Direção – R$ 10.000,00

Fellipe Fernandes, por O delírio é a redenção dos aflitos

Melhor Ator – R$ 5.000,00

Renato Novais Oliveira, por Constelações

Melhor Atriz – R$ 5.000,00

Lira Ribas, por Estado Itinerante

Melhor Roteiro – R$ 5.000,00

Fellipe Fernandes, por O delírio é a redenção dos aflitos

Melhor Fotografia – R$ 5.000,00

Ivo Lopes Araújo, por Solon

Melhor Direção de Arte – R$ 5.000,00

Thales Junqueira, por O delírio é a redenção dos aflitos

Melhor Trilha Sonora – R$ 5.000,00

Dudu Tsuda, por Quando os dias eram eternos

Melhor Som – R$ 5.000,00

Bernardo Uzeda, por Confidente

Melhor Montagem – R$ 5.000,00

Allan Ribeiro e Thiago Ricarte, por Demônia – Melodrama em 3 atos

Premio Especial do Júri

Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares

PRÊMIO DO JÚRI POPULAR

filmes escolhidos pelo público, por meio de votação em cédula própria:

Melhor Filme de longa-metragem – R$ 40 mil

Martírio, de Vincent Carelli em colaboração com Ernesto de Carvalho e Tita

Melhor Filme de curta ou média-metragem – R$ 10 mil

Procura-se Irenice, de Marco Escrivão e Thiago Mendonça

TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DF

Melhor filme de longa metragem: R$ 80 mil

Catadores de história, de Tânia Quaresma

Melhor Filme de curta-metragem: R$ 30 mil

Rosinha, de Gui Campos

Melhor Direção: R$ 12 mil

Vladimir Carvalho, por Cícero Dias, o compadre de Picasso

Melhor Ator: R$ 6 mil

Edu Moraes, de A repartição do tempo

Melhor Atriz: R$ 6 mil

Maria Alice Vergueiro, de Rosinha

Melhor Roteiro: R$ 6 mil

Vladimir Carvalho, por Cícero Dias: o compadre de Picasso

Melhor Fotografia: R$ 6 mil

Waldir de Pina, de Catadores de história

Melhor Montagem: R$ 6 mil

Marcius Barbieri, Rafael Lobo e Santiago Dellape, por A repartição do tempo

Melhor Direção de Arte: R$ 6 mil

Andrey Hermuche, de A repartição do tempo

Melhor Edição de Som: R$ 6 mil

Micael Guimarães, de Cora Coralina – todas as vidas

Melhor Trilha Sonora: R$ 6 mil

Dimir Viana, André Luiz Oliveira, Renato Matos, Claudio Vinícius e GOG, por Catadores de história

Júri Popular

Melhor filme de longa-metragem: R$ 20 mil

Cora Coralina – todas as vidas, de Renato Barbieri

Melhor filme de curta-metragem: R$ 10 mil

Das raízes às pontas, da diretora Flora Egécia

PRÊMIO ABCV – ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE CINEMA E VÍDEO

Conferido pela ABCV – Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo a profissional do audiovisual do Distrito Federal

Mallu Moraes (atriz)

PRÊMIO CANAL BRASIL

Cessão de um Prêmio de Aquisição no valor de R$ 15 mil e o troféu Canal Brasil

Melhor Filme de curta-metragem selecionado pelo júri Canal Brasil

Filme: Estado itinerante, de Ana Carolina Soares

PRÊMIO ABRACCINE (Associação Brasileira de Críticos de Cinema)

Melhor Filme de longa-metragem

Pela hábil conexão entre a gramática do documentário e da ficção. Pelo retrato que conjuga a perspectiva de um personagem com as transformações de um Brasil rural. Pela apropriação original da estética do western e o uso potente do som.

Filme: Rifle, de Davi Pretto

Melhor Filme de curta-metragem

Pela sensibilidade na forma com que filma os espaços urbanos. Pela qualidade do trabalho das atrizes, com experiência profissional ou não. Pela forma com que retrata uma violência física e simbólica, valorizando o que está fora de quadro.

Filme: Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares.