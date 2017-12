A Casa Branca requebra ao som de Elvis

Baseando em uma fotografia na qual um dos maiores astros da história do rock se encontra com um dos mais polêmicos presidentes dos EUA, a comédia Elvis & Nixon vem sendo esperado como um dos títulos mais criativos da temporada de humor de 2016, esperado já para o Festival de Cannes. No dia 14, o evento francês vai anunciar o menu de sua 69º edição (11 a 22 de fevereiro), mas já há expectativas de que o longa-metragem dirigido por Liza Johnson (de Amores Inversos) esteja no cardápio hors-concours. No longa, Michael Shannon é Elvis Presley e Kevin Spacey vive Richard Nixon. Os dois tiveram uma reunião para decidir os rumos dos Estados Unidos com base no avanço comunista. Estreia no circuito americano no dia 22.

https://www.youtube.com/watch?v=m4n267_OeXo

Ainda não se sabe que títulos vão concorrer na Croisette este ano, sob os auspícios do júri presidido pelo cineasta australiano Geoge Miller (de Mad Max: Estrada da Fúria), mas algumas projeções já são dadas como apostas certas: o thriller Jogo do Dinheiro (Money Monster), da americana Jodie Foster, o melodrama Julieta, do espanhol Pedro Almodóvar; o épico Zama, da argentina Lucrecia Martel; o suspense Elle, do holandês Paul Verhoeven; e o drama Juste la Fin du Monde, do canadense Xavier Dolan. Os longas brasileiros mais cotados são Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida; Vazante, de Daniela Thomas; Era El Cielo, de Marco Dutra; O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues; Redemoinho, de José Luiz Villamarim; e O Filme da Minha Vida, de Selton Mello.