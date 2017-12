Até o NY Times se rende a ‘Dunkirk’

Rodrigo Fonseca Foi bonito abrir o Facebook ainda nas primeiras horas do dia e encontrar Dunkirk na lista dos melhores filmes de 2017 do The New York Times. Há umas três semanas, o trabalho seminal de Christopher Nolan ainda apareceu na cabeça da enquete anual de excelências cinematográficas da Associação de Críticos de Cinema do