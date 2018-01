SPFW urgente: o dourado é o novo dourado!

Na temporada passada, o camelo era o novo nude. Antes disso, o nude era o novo branco. E eis que… nessa edição da SPFW descubro que o dourado é o novo dourado! O dourado, que alguém já disse que era o novo cobre, está não só nas passarelas, mas tamém nas roupas, esmaltes e acessóri0os da platéia do evento.

Um parênteses para quem não é enturmado com os termos de moda (e quem é obrigado?). O mundo fashion ama a palavra novo. Ex. “curto é o novo longo”. “O branco é o novo preto” e por aí vai. Ok. Voltemos ao dourado.

“As pessoas agora vêm para cá com roupa de noite”, me avisa, duas da tarde, a VJ da MTV e mana Jana Rosa (com um colete dourado). “Mudei toda a minha produção para não ser destratada!”. Sim, além de vermos muito, mas muito dourado mesmo nas pasarelas, reparamos que as pessoas que circulam pela Bienal estavam vestidas para… uma festa. Repito. Duas da tarde.

“Da onde vem isso, heim?”, pergunto para uns amigos. “Olha, não sei, pois da Prada não foi”, disse um. A Prada, como eu já disse em outro post deste blog, é a marca preferida pelos brasileiros na hora da referência. Referência, para quem não sabe, é cópia. “O dourado veio do Marc Jacobs”, diz um. E outro. Pronto. Acreditei.

Conclusão: o dourado é o novo dourado. E… o Marc Jacobs é a nova Prada!

E você vai acabar usando dourado, porque a moda abduz as pessoas. E fim.

Parece Carnaval ou baile de debutante. Mas é semana de moda mesmo.