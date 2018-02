Ronaldo emagrecendo na TV é prato diet depressivo

Em geral, a gente acredita que uma pessoa entra em um reality show para ficar famoso ou ganhar uma grana. Agora, essa ideia entra em cheque. Ronaldo Fenômeno, um dos brasileiros mais famosos do mundo, começou a participar de um reality show. E daqueles humilhantes. Ele é o novo “personagem” do quadro “Medida Certa”, do “Fantástico”, que já teve como cobaias os próprios apresentadores do programa, Zeca Camargo e Renata Ciribelle

Ronaldo estreou ontem e vai passar meses endo avaliado por nutricionistas, se pesando, mostrando se consegue ou não mudar hábitos. Basicamente, ele vai ficar meses DANDO EXPLICAÇÃO.

“Medida Certa” é inspirado em outros programas do tipo no mundo, como o “Perder para ganhar”, uma competição para ver quem perde menos peso. Nesse caso, podemos imaginar que as pessoas se submetem a tal humilhação porque não têm dinheiro para pagar médicos, nutricionistas, treinadores. Ronaldo, além da fama, tem dinheiro para tudo.

A gordura do Ronaldo sempre foi assunto. Ele é um dos brasileiros mais trolados de todos os tempos. Tem uma série de apelidos. Gornaldo é só o mais famoso.

Quando ele abandonou a carreira e revelou que tinha um problema de tiroide, lá estava, se explicando. E mesmo depois de aposentado, a patrulha continuou. Uma foto dele de férias exibindo uma enorme barriga (feliz da vida com a família em uma praia) correu a internet e Ronaldo foi detonado.

O que esse blog pensa. Não temos nada a ver com isso. E muita gente que reclamou deve ter uma barriga maior que a dele, e por isso saiu XINGADO MUITO NA INTERNET para colocar para fora seus próprios demônios.

Ronaldo, pelo jeito, gosta de ser patrulhado. E ele é tão, mas tão perseguido pelos vigilantes do corpo que quase parece uma mulher. Entre nos sites de fofocas e veja quantas legendas existem chamando mulher de “balofa”, “fora de forma” e “denunciando” celulites. Os homens costumam escapar dessa vigilância. Ronaldo, pelo contrário.

Agora, ele mesmo se coloca de prisioneiro. “Por favoer, me julguem! Torçam comigo! Me ajudem a emagrecer!” Ronaldo voltou a uma concentração, tendo todos os telespectadores como algozes. Ronaldo não conseguiu ficar longe das câmeras. Ronaldo não aprendeu como é a vida sem ser vigiado.

Quanto à televisão. Bem, a idéia, do ponto de vista de ibope é genial. Programa de superação sempre faz sucesso (a gente torce contra ou a favor). Os de emagrecimento são uma epidemia maior que a de obesidade. Agora, um famoso fazendo isso, bem, é prato diet de sucesso. Mesmo que possa parecer triste para um craque. .