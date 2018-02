Piedade para Suri: o estranho bebê de “tomkatie”

“Vamos pedir piedade, senhor, piedade”. O objetivo de nossa compaixão é Suri Cruise, 6, considerada um ícone de moda desde quando tinha um ano de idade (se um título desses não costuma fazer bem para a cabeça dos adultos mal preparados, imagina para uma criança!).

Mas Suri Cruise, a filha do casal “TomKatie” (essa mania da imprensa americana de juntar nomes de celebridades casadas em um só é outra anomalia) é a campeã mirim de sites de looks do dia. Cada foto sua é repicada mundo afora e gente “normal”, brasileira, que nunca viu a criança de perto na vida, tem site dedicado só a publicar fotos suas e des suas roupas. Como se Suri fosse uma boneca de papel, daquelas que a gente brincava quando era criança.

Agora, o casal “TomKatie” acaba de anunciar seu divórcio. Suri é mais fotografada do que já era antes (se é que isso é possível). E seus modelos são apreciados cada vez que ela aparece com a mãe em Nova York. Tem quem comente o fato dela combinar o vestido com a roupa da boneca. Deus do céu, desde quando uma criança se preocupa com isso?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesse caso, nós, que acompanhamos Suri e suas roupas, não somos os únicos malucos sem ter o que fazer. Seus pais sempre trataram a garota como uma boneca de grife e sua mãe, Katie Holmes, chegou a declarar que ela “se vestia sozinha”. “Tinha estilo próprio”. Sei. O monstro pode ter até sido criado pela mídia, mas foi muito bem alimentado com acessórios Channel pelos pais.

Pobre Suri, que agora é tratada como uma outra espécie de brinquedo, ainda mais perigoso.

1- Ela é declarada uma das CAUSAS da separação dos pais. Como? Bem, parece que Tom queria que a menina fosse muito próxima da cientologia (aquela seita esquisita e cheia de adeptos famosos em Los Angeles) e sua mãe foi contra.

2- Os sites de fofoca já espalham que Katie não deixa Tom ver a menina, que ela quer a guarda total e que a criança deve ser a principal causa da briga dos tribunais.

Recapitulando. Uma criança de seis anos é ícone de moda, causa de separação e motivo de briga em tribunais. No que depender dos pais de Suri e da mídia de fofocas, a criança é o novo adulto perturbado. E ainda vai ter gente comentando os modelos que Suri usou para ir aos tribunais. Alguém duvida?

PS. Eu, autora desse blog, respeito as criancinhas. E jamais “zoaria” com uma se ela não fosse exposta dessa maneira pelos seus pais. Eu juro.