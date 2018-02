O Dom Juan do Facebook, o barraqueiro do Twitter e outros tipos da internet

O don juan de Facebook

Por trás da tela do computador, é o homem mais corajoso e galante do mundo. Dá em cima de deus e o mundo, manda musiquinhas e e-mails fofos. Em geral ele dá em cima de várias pessoas ao mesmo tempo. Característica básica: chama as moças para sair (via chat) mas não concretiza nunca o encontro (no mundo real). Fora do computador, é um ser apavorado. E vai ver, bem, ele nem existe.

O barraqueiro do twitter

Termo que engloba praticamente todas as pessoas que usam a rede. Não há quem freqüente o site e não entre em uma polêmica pelo menos de vez em quando. Mas existe o barraqueiro excessivo. Essa é aquela pessoa que “não leva desaforo para casa”. Isso significa que ela responde com xingamentos os xingamentos que recebe de outros barraqueiros, em um vai e vem que nunca tem fim ou acaba. Não, isso não é uma indireta. E, sim, eu tenho medo de barraqueiros de Twitter.

A mulher mais feliz do intagram

Seus filhos são maravilhosos. Seu marido também. Assim como sua casa. Ela está sempre bem vestida e posta fotos do estilo “família margariha chique” no Instagram. Claro, todo mundo diz por aí que a vida dela está em ruínas. Mas quem vê Instagram não vê coração.

A recalcada

Termo usado hoje na internet para designar pessoas que falam mal das outras, fazem piada e criticam. Quase todo mundo é “recalcado”, algo que não tem nada a ver com o termo criado pelo Dr Freud. Recalcada é simplesmente alguém invejosa. Sim, o termo geralmente é usado no feminino. Quem escreve em um blog piadas com gente muito feliz no Instagram, Dom Juans de Facebook e barraqueiros de Twitter é o que? Recalacada, claro!

E a lista continua….