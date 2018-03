Instagram para todos! (ou porque a humanidade tem dez anos de idade)

“Não precisa se feliz. Basta parecer”. A minha sábia amiga Jô Hallack (http://oesquema.com.br/defeito) omeçou essa campanha ano passado, quando todo o povo cool (nós duas incluídas) começou a postar fotos na internet usando o instagram, um aplicativo para iphone.

O que é o instagram (ou insta, para os íntimos, tipo eu)? Uma espécie de rede social de fotos, com filtros incríveis, que transformam qualquer dia triste em um dia bonito. E qualquer festa ruim em festa ótima. Desde que fotografada do ângulo certo e com um filtro bem bom. Todo mundo é feliz no instagram. E lindo. E qualquer casa meio maloca fica maravilhosa. No insta não existe olheira, dia do cabelo ruim, nada disso.

Bem, o numero de piadas que a gente pode fazer com o instagram é infinita. Já pensei em lançar óculos já com instagram, para que você ache que um dia feio na verdade é sépia. E uma amiga disse que tem inveja de si mesma quando se vê no instagram. Lá ela é mais feliz.

Sim. A gente usa o instagram para se exibir. Tem um povo que faz realmente fotos muito legais, claro. Mas a maioria de nós (e nesse caso neguinho que eu falo é nós mesmo, pelo menos eu e os meus amigos) usa o aplicativo para mostrar que está no show tal, com o amigo tal e para fotografar seus bichos de estimação. O instagram é puro narcisismo. Assim como o Facebook. Nossa vida costuma ser melhor na internet do que na realidade. Somos lindos no instagram, alegres no facebook e reclamamos muito no twitter. Todos tripolares.

Ok. O instagram pode ser mais um tipo de diversão (e é mesmo) e a gente usa e gosta (eu amo). Mas tem um detalhe importante. Esse era até hoje um aplicativo que só funcionava em iphone, um aparelho que custa cerca de dois mil reais. Alguns amigos já se sentiram “por fora” porque não tinham o telefone da Apple e por isso não podiam “brincar” de instagram. Falo de gente adulta. E de novo, não estou acusando ninguém. Eu tenho iphone. Comprei caríssimo, e gosto, sim, de participar da brincadeira.

O PROBLEMA. Bem, hoje mesmo, na hora em que é anunciado que mais gente vai poder brincar de instagram, porque ele foi lançado também para celulares com tecnologia Android (em geral mais baratos) muitos usuários da Apple surtaram. “O instagram vai ser orkutizado”, reclamam. Espera. Pára! Quantos anos essas pessoas têm para achar que um brinquedo vai perder a graça só porque mais gente vai poder brincar? Você é um riqueinho de condomínio que não brinca com quem mora nas casas do bairro ao lado?

“Eu sou narcisista, mas também sou elitista e só brinco com quem tem telefone que custa mais de dois mil reais.” A humanidade voltou a ter 10 anos de idade. Fato. “Piada” vista agora no… instagram. “Android passa a ter instagram. Os pobres pira.” Era para ser engraçado. Mas é triste. Além de ter dez anos de idade, a humanidade cool é mimada. E chata pra caramba.