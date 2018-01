Glossário secreto para a temporada de moda (ou porque o camelo é o novo preto)

Hoje começa o Fashion Rio, a semana de moda do Rio de Janeiro. E logo depois a São Paulo Fashion Week. A temporada de moda está aberta! Isso significa que a partir de hoje você vai ler e assistir matérias falando coisas sobre tendências, a cor camelo e outras palavras enigmáticas. Depois de anos e anos e anos cobrindo os eventos, essa repórter se sente capaz de fazer um glossário básico explicando os misteriosos termos da moda. Não é para levar a sério. Esse é um texto de humor. Só que tudo o que está escrito aqui é verdade.

Tendência- aquela coisa que você vai acabar usando, mesmo que no inicio ache feia. Você achava calça de cintura alta horrível. Mas virou tendência. E todas as marcas começaram a fazer e, quando você viu, estava usando uma. E achando lindo. A tendência muitas vezes é copiada da Prada.

Prada- Grife italiana que é, há tempos, a preferida pelos brasileiros (e gente do mundo afora) na hora da cópia. Há quem diga que a Prada jogou uma praga e abduziu as pessoas. Na temporada passada, a marca apostou em listras, o que se vi em vários desfiles do Fashion Week. Esse ano, o desfile gringo deles foi com cores pastéis. Se você perceber várias coleções com tons pastéis, não se assuste. É tendência, quer dizer, é copia da Prada.

Preto- a cor preferida pelos fashionistas. Faça 40 graus ou faça -20. O diabo veste Prada. E preto.

O novo preto- Todos os anos aparece um novo preto. O novo preto pode ser até o branco. Há algumas temporadas, o novo preto era o nude. E esse ano parece que o novo preto é o camelo.

Camelo- é uma espécie de marrom. Então, o camelo pode ser também o novo marrom. Frase já ouvida em uma semana de moda. “O camelo é o nude negro”.

Acima do peso- Qualquer modelo que esteja pesando mais que 48 quilos. Na primeira fila, será comentado que a fulana está gorda. Não, não está. Provavelmente ela só está saudável.

Celebridade- qualquer pessoa famosa (ou semi) que resolver dar uma pinta na semana de moda. Ela será cercada por jornalistas que farão para elas sempre as mesmas perguntas. “Você gosta de moda” “O que você está usando” “O que você veio fazer aqui”. E ela sentará na primeira fila, claro.

Primeira fila: olimpo do mundo da moda. A área vip do vip. Quem senta na primeira fila em geral é um cidadão considerado melhor que os outros. Essa pessoa tem status. Ela lança tendências. Todos os anos várias brigas (reais) acontecem por causa da primeira fila. “Esse lugar era meu”, grita alguém. “Mas onde está o seu convite”, responde outro, nem sempre com educação.

Fashionista- Pessoas que andam correndo pelo mundo da moda vestidas de preto e usando o batom da temporada, o esmalte da temporada e, bem, trabalhando. Elas fazem parte do chamado “mundo da moda”, que é o lugar onde as pessoas falam sobre tendência e cor camelo. E gostam de sentar na primeira fila.

Cartela de cores: termo usado pela maioria dos jornalistas de moda para explicar um desfile. “A cartela de cores variou entre o branco e o vermelho passando por tons de rosa”. Cartela de cores é a lista de cores que foram usadas naquela coleção. Simples assim. E lá estará o camelo.

Conceito: qualquer coisa que você não conseguir entender. Se a roupa só tinha uma manga e era furada, bem, isso era conceito. Se as modelos estavam pintadas de azul e o cenário era de uma nave espacial, isso também foi um conceito. E a roupa que você não entende como vai conseguir usar é uma peça conceitual.