Socorro! Menina que leilou a virgindade é estrela de desfile da Fashion Rio

Catarina Migliorini ficou famosa porque leiloou sua virgindade. Que mundo é esse onde uma pessoa leiloa um hímen? Que horrível, não? Pois é. E é horrivel ter quem pague. Horrivel os homens ainda encararem virgindade como troféu. Tudo nisso é horrível mesmo e moda pode pegar. Senhoras e senhores, trago más noticias.

História de terror contemporânea. Você quer ser famosa (não acho que é o dinheiro que conta nesse caso, apesar da fama ser uma espécie de moeda etc). Você ingressa em um documentário- reality show gringo chamado “Virgins Wanted”, que contará toda a sua saga. A audiência vai ser grande. Você vai ficar famosa. Você vai chegar lá.

As virgens estão em alta. Existe até um livro chamado “50 tons de cinza” onde uma virgem é seduzida por um homem sadomasoquista de design, rico e poderoso.

Pois bem. Catarina acaba de ser premiada. Ela é a estrela do dia do desfile da TNG, marca que desfila no Fashion Rio e sempre coloca uma CELEBRIDADE na passarela. Reynaldo Gianechini já foi a estrela. Carolina Dieckman também. Agora chegou a vez de Catarina brilhar na, repito, PASSARELA DE UM DESFILE DE MODA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A moda apela pesado na hora do marketing e isso não é novidade para ninguém. A mesma indústria que premia meninas anoréxicas (não vamos fingir que não é isso porque É) acaba de dar o prêmio máximo para uma menina que leiloou sua virgindade para conseguir ESPAÇO NA MÍDIA. Só não vê quem não quer.

Fim da fábula. Se você leiloar sua virgindade, você pode virar estrela de um programa de TV gringo, ganhar uma grana e ainda chegar onde milhares de garotas querem pisar: a passarela de um desfile de moda. Como estrela. Catarina é a ATRAÇÃO. Uma espécie de Gisele Bundchen de hoje, quarta-feira, fim do mundo.

Parabéns, indústria da moda. Dessa vez vocês se superaram. Medo de vocês.

Detalhe: a TNG é uma marca para ADOLESCENTES. A sua filha que vai lá comprar uma roupa da TNG vai ter como modelo (e ídola) a tal menina que leiloou sua virgindade e banalizou essa coisa tão intima. Fiquem atentos. Fiquem atentos.