Cinco motivos para assistir (e gostar de) ‘Avenida Brasil”

“A nova novela é a coisa mais maravilhosa do mundo”. Em dia de final de BBB, ninguém pensava em assistir ao final do reality na festinha na casa dos amigos. Um dos assuntos: “Avenida Brasil”, a nova trama das nove. Sim, eu já sabia pelo twitter (a melhor maneira de ver TV não vendo) que a trama era incrível, a fotografia linda e por aí vai. Mas depois de toda a propaganda dos amigos sentei e vi todos os capítulos pela internet. Se a novela é boa? Ela é ótima. Vale acompanhar? Sim, claro. Em uma semana a novela conseguiu provar que veio com tudo. Quase para humilhar a trama anterior do mesmo horário. Motivos listados abaixo. E se você acha que ver novela é coisa de burro, pule logo para o item cinco, por favor.

1- Finalmente uma novela da TV Globo retrata o subúrbio do Rio de Janeiro com, humm, dignidade. A fotografia é incrível, sim. E o bairro do Divino, principal local da trama, não parece um cenário de humorístico de quinta categoria, como a maioria dos “núcleos pobres” da novela.

2- A trama não se passa no Leblon, ao contrário de todas as novelas do Manoel Carlos, o que faz com que muita gente ache que o Rio é só aquele bairro com trilha sonora de bossa nova.

3- Adriana Esteves. A atriz não é uma das queridinhas da Globo da faixa dos 30, 40 anos. Nem loirinha, nem sex symbol. E arrasa como protagonista vilã da trama. E não, ela não é uma vilã que precisa descer escadas de mansões para provar sua maldade. Ela é uma vilã que poderia ser… você.

4- O futebol. Demorou para que o esporte brasileiro de verdade fosse retratado como um dos elementos principais de uma novela das nove. Não, o povo brasileiro não vive jogando tênis em clubes de luxo como as novelas mostravam.

5- Achar que ver novela é coisa de burro é uma ideia antiga. Sim, você não é intelectualmente superior ao resto do mundo porque não vê novela e prefere “soap opera” americana, que não passa de… novela gringa.

PS. Ao longo dos próximos meses, mais sobre “Avenida Brasil”. Sim, eu vou ver a novela. Algum problema?