Bizarrices das semanas de moda internacionais (ou porque o mosaico é a nova listra)

Não, eu não fui para Nova York, nem para Milão ou Paris acompanhar os desfiles de moda. A verdade é que eu nunca fiz isso na vida (pobre!). Mas como um monte de gente cobre os desfiles pela internet, eu também posso fazer o mesmo. Aqui, listo algumas das bizarrias que foram vistas nas passarelas nessa temporada (a semana de moda de Paris está acontecendo essa AGORA). De novo, esse é um texto de humor. Mas é baseado em verdades!

Cachecol burca

Tampar a cabeça das modelos com acessórios bizarros é normal. Quer dizer, não é normal de jeito nenhum! Mas acontece muito no mundo da moda (esse lugar estranho) com as pobres das modelos. Mas dessa vez a marca belga AF Vandevors foi além. Suas modelos (coitadas!) usavam cachecóis gigantes que cobriam todos os seus rostos. Deve ter sido muito difícil andar sem tropeçar e conseguir respirar! E, por favor, não queremos esconder nossos rostos. Por isso, espero que a burca belga fique só na passarela. E de lá não saia jamais.

Lady Gaga Poodle

Nicola Formichetti é o estilista da Tierry Mugler e stylist da Lady Gaga. Só de ouvir isso já dá medo. Se você é fã da cantora, me desculpe. Mas não consigo respeitar alguém que usa vestido de carne. Aparecer, causar MUITO. O objetivo da cantora parece ser esse e tem funcionado. E o que sua estilista preferida mostrou na passarela? Mangas estilo poodle. Sim, o seu braço fica igualzinho uma pata do cachorro (sem ser tosada). O povo da moda não gostou. Mas a Lady Gaga deve ter curtido. E encomendado.

A estampa geométrica é a nova listra

Sim, se prepare. Nas próximas temporadas de moda brasisleiras você vai ver muitas estampas geométricas. Como sabemos disso? Porque os estilistas são obcecados pela Prada, oras. Já falei sobre isso aqui, mas a Prada jogou uma praga que abduziu muitos criadores brasileiros que fazem assim: copiam a Prada. Ano passado, várias grifes surgiram do nada com listras na passarela (elas ficaram conhecidas como listras Prada, isso que é poder) só porque a marca italiana tinha feito isso no seu desfile anterior. Então, se você der de cara com estampas geométricas, não se assuste. É praga, ops, Prada. E pensando bem, o geométrico é o novo listrado

Fora isso..

A Anna Wintour, aquela diaba que veste Prada, continua indo aos desfiles, sendo muito fotografada, as pessoas escrevem de quais grifes são as roupas que ela está usando e um blogueiro chamado Brian Boy (segundo uma amiga que está lá) fica gritando e causando tumulto. Sim, o “poder” dos blogueiros contina. Ou eles que continuam se achando.