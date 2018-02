“A abertura das olimpíadas no Brasil será um lixo”(e outras idéias “jecas”)

Sexta-feira, enquanto a cerimônia de abertura dos jogos olímpicos era transmitida de Londres, uma boa parte do povo brasileiro, o próximo país a sediar os jogos (eba!) se unia em uníssono com uma certeza: “imagina a nossa cerimônia de abertura, que vergonha, vai ser horrível”.

Frases escutadas: Eles têm o David Bowie. Nós temos o Michel Teló. Eles têm a rainha. Nós temos a Ivete Sangalo. A música inglesa é maravilhosa, isso que é musica, imagina no Brasil. Nessa hora a gente senta na calçada e escolhe se ri ou chora. Será que é preciso fazer uma lista aqui de tudo que a gente tem? Chico Buarque, Caetano, Gal, João Gilberto, Olodum. Tá bom? Querem mais?

E a Rainha… bem, existe um deslumbramento brasileiro (mundial?) com a realeza britânica e muita menina de mais de 30 anos suspirou quando o príncipe Harry veio ao Brasil. Gente. Só lembrando: príncipe encantado não existe. E esses que existem por aí vivem com dinheiro de um país em crise. A monarquia é um sistema antigo e falido. Não, no Brasil não tem rainha.. mas isso é BOM!!!!

Quanto a musica brasileira… Bem, é preciso ser muito infeliz para ser brasileiro e achar que aqui não tem música. Conselho para quem pensa assim: mudar para a Inglaterra (onde sim,” existe uma cultura musical de verdade”) imediatamente. Pensamentos: por quanto tempo vamos nos olhar no espelho e nos achar um lixo? “Olimpíada é coisa de rico, quem somos nós para fazer uma boa?”. É muito ruim não gostar de si mesmo, não? Rir de si próprio é bem legal. Mas O TEMPO TODO?

Enquanto isso, os jogos continuam, e os comentários também. “Imagina se fosse no Brasil”. E podemos nos preparar para a mesma lenga-lenga no encerramento dos jogos. “No Brasil vai ser um vexame”. Então, não assista (inclusive nem está passando na Globo!, olha só “que vegonha”!) e vá para a fila da Sephora (a loja francesa de maquiagem que foi inaugurada em um shopping de luxo de São Paulo e tem provocado filas e histeria na cidade) e fique lá até as olimpíadas acabarem falando mal do Brasil, esse país “jeca”. Como se jeca não fosse ficar horas em fila de loja de maquiagem. Mas enfim…