Um triângulo amoroso moderno

Por Felipe Branco Cruz

Os 3, título do filme do diretor Nando Olival, exibido anteontem no Paulínia Festival de Cinema, já sugere como será a história. Nela, Camila (Juliana Schalch), Cazé (Gabriel Godoy) e Rafael (Victor Mendes) são estudantes recém chegados a São Paulo e que se conhecem numa festa. Na mesma noite, decidem que irão dividir um apartamento. A cumplicidade entre eles faz com o trio ganhe, na faculdade, o apelido de “os três”, como se fossem uma só pessoa. Foram exibidos também na noite de anteontem os curtas O Argentino (Diego da Costa), Off Making (de Beto Schultz) e Qual Queijo Você Quer (de Cíntia Domit Bittar).om a competente direção de Nando Olival, que foi parceiro de Fernando Meirelles em Domésticas – O Filme (2001), o longa arrancou gargalhadas da plateia com suas boas sacadas. Nando Olival dirigiu, também, o clipe da música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, divulgado na internet no Dia dos Namorados, como parte de uma campanha publicitária de uma empresa de telefonia. “Eu queria fazer um filme sobre jovens, mas que tratasse sobre esse ritual de passagem entre a adolescência e a vida adulta”, diz o diretor. “É um filme atual, mas com uma história atemporal”, destaca.

Reality show

Em Paulínia, o diretor e os atores Gabriel Godoy e Juliana Schalch acompanharam a projeção. Victor Mendes não estava presente porque, segundo o diretor, está no exterior, fazendo um curso de palhaço. “Se ele ficasse aqui para ver o filme do Selton Mello (O Palhaço), teria aprendido mais”, disse o diretor, antes da sessão. Fernando Meirelles também assistiu ao filme, exibido no Theatro Municipal.

No longa, a amizade entre os três só sobreviveria se todos seguissem uma regra: nenhum dos dois rapazes poderia se apaixonar por Camila. Rafael não resiste e se apaixona. Mas é Cazé quem fica com ela. Mesmo assim, os três continuam juntos até o fim da faculdade quando cada um teria de seguir seu próprio rumo. Tudo muda, no entanto, quando uma empresa oferece para eles uma oportunidade de trabalho. A casa dos três seria equipada com diversos produtos e câmeras de vídeo pelos aposentos. E tudo o que eles fazem será transmitido ao vivo, pela internet. O objetivo é que os telespectadores comprem os produtos da loja a partir deste reality show. Para o trio, é uma chance de ficar mais tempo juntos.

“Para mim, o mais importante foi discutir essa questão do reality show. Sobre como os personagens vão lidar com essa exposição”, diz Juliana. Num primeiro momento, o reality é um desastre, já que os três ficam desconfortáveis com as câmeras. Depois, eles passam a inventar histórias entre eles, inclusive um triângulo amoroso onde rola beijos entre os dois garotos e a garota, com todos dormindo na mesma cama.

A partir daí, as vendas na loja virtual decolam. Mas muitos outros problemas reais também aparecem e esse trio terá de ter muita maturidade para lidar com eles, sem prejudicar as vendas. “As cenas de beijos entre o meu personagem e o do Victor Mendes foram tranquilas de fazer. O mais difícil é porque somos amigos na vida real e a gente ficava rindo o tempo todo”, lembra o ator Gabriel Godoy. Com uma sacada criativa e bom tempo para comédia, Os 3 diverte de forma despretensiosa. E sem preconceitos.

(O repórter viajou a convite da organização do festival).