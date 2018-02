Um balzaquiano E.T.

Por Felipe Branco Cruz

Um dos maiores fenômenos de bilheteria da história do cinema completará amanhã três décadas. E.T. O Extraterrestre, dirigido por Steven Spielberg, foi lançado nos EUA no dia 11 de junho de 1982, mas só chegou às telonas brasileiras no Natal daquele ano. Para celebrar a data, a Universal vai lançar em outubro o Blu-Ray do filme, remasterizado digitalmente e com som 7.1, além de trazer entrevista inédita com mais de uma hora de duração com o diretor e informações curiosas sobre a produção. Também será lançada uma versão em DVD.

E.T. estreou no festival de cinema de Cannes, na França, e, durante 11 anos, manteve-se como a maior bilheteria da história do cinema, ultrapassando, pela primeira vez, a marca dos US$ 700 milhões. O valor só foi superado por Parque dos Dinossauros, em 1993, sob direção do mesmo Spielberg.

A história do simpático E.T., que é esquecido na Terra por sua nave – mais especificamente nos EUA – e é protegido por três irmãos, rendeu ao longa uma lista de prêmios, incluindo quatro Oscar (trilha sonora, efeitos especiais, efeitos sonoros e som), além de outras cinco indicações nas categorias melhor filme, diretor, roteiro original, fotografia e edição.

Os irmãos Elliot (Henry Thomas), Michael (Robert MacNaughton) e Gertie (Drew Barrymore), guardiões do alienígena, encantaram o mundo. Trinta anos depois, dois deles, Thomas e Drew, continuaram na carreira artística. Já MacNaughton, que interpretou o irmão mais velho, mudou-se para Phoenix, Arizona, onde atualmente trabalha para o serviço postal americano.