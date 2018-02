Um assalto a banco histórico

Por Felipe Branco Cruz

No início deste ano, o diretor e ator Marcos Paulo descobriu que estava com câncer no esôfago. Na última semana, ele ficou internado no Rio de Janeiro para tratar do câncer. Mesmo assim, o diretor fez questão de participar do lançamento de seu filme Assalto ao Banco Central, no Festival de Cinema de Paulínia. O longa foi exibido anteontem, durante o encerramento do evento, e tem previsão de estreia para a semana que vem. “Estrear em Paulínia é uma vitória pessoal para mim”, disse Marcos. “Lidar com essa doença durante o filme foi algo que me ajudou, porque eu não lembrava dela o dia inteiro. Ia para o hospital, fazia o tratamento de radio e quimioterapia e voltava ao trabalho”.

O longa é baseado num dos maiores assaltos a banco do mundo, em Fortaleza, em 2005, quando os bandidos levaram R$167 milhões do Banco Central. Lima Duarte subiu ao palco antes da exibição e fez graça com o público. “Vocês sabem quanto pesa R$167 milhões? São 3,5 toneladas. É o típico caso de roubar e não poder carregar”, disse o ator.

O enredo mostra como um grupo de bandidos alugou uma casa e criou uma empresa de fachada apenas para construir um túnel que levasse ao banco. Há, ainda, o núcleo policial, liderado pelos atores Lima Duarte e Giulia Gam. “Hoje, a maioria dos atores é da internet. Eu tenho outra formação. Acho que o policial que eu fiz combina com essa formação”, disse Lima. O filme, porém, não retrata o que realmente aconteceu. “Nunca tivemos a pretensão de contar a história real. Nunca iríamos saber exatamente o que ocorreu”, disse Marcos Paulo. “Minha área de atuação é a ficção”. Embora tenha cenas de ação, o longa também tem momentos de humor, muitos deles protagonizados por Lima Duarte. “Os bandidos só conseguiram fazer o que fizeram porque tudo é um grande deboche no Brasil”, disse o diretor. No longa, os criminosos são liderados por Barão, interpretado por Milhem Cortaz, que se associa a Mineiro (Eriberto Leão).

A trilha sonora conta com a participação de Gabriel O Pensador, e do guitarrista Chris Pitman, da nova formação do Guns N’ Roses, que escreveu as músicas com André Moraes.