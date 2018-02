‘Nosso Lar’ segue batendo recordes

O filme ‘Nosso Lar’ bateu mais um recorde de bilheteria no segundo fim de semana de exibição. Em apenas 10 dias, mais de 1,6 milhão de pessoas assistiram ao longa baseado no livro homônimo psicografado pelo médium Chico Xavier. Até o momento a bilheteria acumulada até o momento é de R$ 16.209.776.

As informações foram divulgadas hoje pela produtora do filme. O longa acompanha a trajetória de um médico que morre e vai viver no além. Por lá descobre como é a vida depois da morte numa cidade espiritual chamada de Nosso Lar.