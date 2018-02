Fausto enfrenta seus demônios

Por Felipe Branco Cruz

Fausto, obra-prima do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, publicada em 1808, não é um livro fácil. O diretor russo Aleksandr Sokurov tentou captar o ambiente de decadência moral e financeira que permeou a Europa no século 18, onde é ambientado o livro, para criar sua versão cinematográfica. O longa Fausto, que entra hoje em cartaz, assim como o livro, também não é um trabalho fácil de assistir. O filme, de 2h15 de duração, no entanto, prima por excelentes fotografia e direção de arte, que deverão agradar a quem busca um cinema mais autoral.

As dificuldades para assistir ao longa começam pelo incomum formato da tela. Ele não é wide screen, 16:9, 4:3, nem cinemascope, mas quadrada com as bordas arredondadas. Além disso, as lentes utilizadas distorcem a imagem (ou como o diretor queria interpretar a realidade), deixando-a desfocada nas bordas. A diferente fotografia é mérito de Bruno Delbonnel, indicado três vezes ao Oscar por O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001), Eterno Amor (2004) e Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2010). No ano passado, o longa ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e, no Brasil, encerrou a Mostra de Cinema de São Paulo.

O filme narra a história do estudioso Fausto, ávido pelos saberes do mundo, porém desiludido com a limitação dos conhecimentos de seu tempo. Com a promessa de ganhar dinheiro, sabedoria e a mulher que ama, Fausto vende sua alma para Mefistófeles. Mas o demônio não é retratado como um ser chifrudo e assustador. Ele se assemelha muito a um humano, mas é deformado fisicamente, assexuado e com uma proeminente corcunda. Em uma das cenas mais fortes do filme, podemos vê-lo nu, entrando em uma terma repleto de mulheres. Nenhuma delas, no entanto, parece se incomodar com o jeito repulsivo de Mefistófeles.

Para criar o cenário de época, o diretor e sua equipe pesquisaram imagens em galerias de arte, além de obras de artistas plásticos alemães, como Caspar David Friedrich (1774-1840). O resultado é um ambiente que imediatamente remete ao espectador uma sensação de repulsa e estranhamento, assim como na leitura de Fausto.

Certamente este é um trabalho que não deixará nenhum espectador impassível. Boa parte da crítica especializada teceu críticas elogiosas ao filme. Ao públicoque está acostumado com o cinema de Hollywood, no entanto, o longa poderá ser considerado chato e cansativo.