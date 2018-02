Da crítica social ao cinema fantástico

Por: Felipe Branco Cruz

Os primeiros minutos de projeção do longa Trabalhar Cansa, dos diretores estreantes Juliana Rojas e Marco Dutra, que foi exibido anteontem no Paulínia Festival de Cinema, davam a impressão de que o público iria assistir a mais um daqueles filmes chatíssimos que mostram como é a vida da classe média, com seus problemas comuns, tais como desemprego, estresse, depressão e pouco dinheiro no bolso. O filme, apesar de ter essa crítica social, é também um exercício de ficção, ao misturar na mesma história elementos do cinema fantástico e algumas pitadas de suspense.

A dupla de diretores já fez dois curtas: O Lençol Branco e Um Ramo. Trabalhar Cansa, primeiro longa deles, também foi exibido neste ano no Festival de Cannes, na França, dentro da mostra Un Certain Regard. “Identificamos os temas que iríamos trabalhar a partir de nossa experiência pessoal”, diz o diretor Marco Dutra. “Não podemos ter preconceito com os gêneros e tipos de filmes”, completa a diretora Juliana.

Helena, interpretada por Helena Albergaria, é casada com Otávio (Marat Descartes) e eles têm uma menina. Helena aluga uma loja e decide abrir ali um mercadinho. Enquanto isso, Otávio, que foi demitido do emprego onde trabalhava havia dez anos, busca recolocação num mercado cada vez mais ocupado por jovens. “Foi bom perceber como a plateia se identificava com cada personagem”, diz o ator Marat Descartes.

Enquanto Helena vai ficando cada vez mais estressada e rude com o marido, ele vai se deprimindo e se afastando da mulher. A filha do casal também fica distante dos pais, ao mesmo tempo em que cria proximidade maior com a empregada nova da família. No mercadinho, nada vai bem. Poucos clientes, funcionários que roubam os produtos e diversas infiltrações e vazamentos na loja alugada.

A reação do público, que aplaudiu bastante ao final da projeção, foi calorosa. Certas reações, como risadas em momentos que supostamente deveriam dramáticos ou de suspense, também foram notadas na plateia. “Às vezes percebíamos um riso até nervoso. Mas eles riam da nossa realidade. Ao mesmo tempo, de um drama muito comum”, explica Marat.

Dois universos

Sem explicar muito e dando margem à criatividade do espectador, coisas misteriosas se sucedem no mercadinho. Numa delas, de madrugada, quando Helena retorna ao local para buscar algo que havia esquecido, portas se abrem e fecham sozinhas, indicando que algo não está bem ali.

É a partir daí que tudo muda na vida de Helena. E esse é também o momento da reviravolta da história. A visita ao supermercado é o ponto de ruptura e, por isso mesmo, o longa deveria se decidir se continuava como uma crítica social ou se assumia abertamente como um cinema fantástico. “Nosso desafio foi criar uma trama em que os dois universos reverberassem num mesmo filme”, diz o diretor. “Foi a primeira vez que mostramos o longa no Brasil e a plateia percebeu muito mais os comentários irônicos do roteiro”, afirma Juliana.

Será que o que aconteceu ali foi apenas um delírio da cabeça estressada de Helena? Será que o mercadinho abriga algo demoníaco que se apoderou do corpo da mulher? Ou será que um ladrão se esconde dentro do estabelecimento? Essas questões irão acompanhar o espectador até o fim da projeção, intercalando suspense com brigas familiares. “Percebemos que o filme divide a plateia, que tem reações antagônicas”, completa |Dutra. “Não é um filme a que você assiste e descarta. Boa parte das pessoas ficará com essa história da cabeça”.