Confira o trailer de ‘Nosso Lar’

Maiara Camargo

André Luiz abre os olhos. O hospital deu lugar a um ambiente escuro, molhado, sujo. Ele é assombrado. As dores provocadas pela doença no intestino ainda estão lá. A barriga sangra, a fome e a sede apertam. O médico, então, percebe: ele está morto. São assim as primeiras cenas de ‘Nosso Lar’, megaprodução brasileira que estreia hoje em 435 cinemas nacionais, com 400 cópias. O recorde no País foi o lançamento de 692 unidades de Eclipse, em julho deste ano.

Se não deu para quebrar essa marca, o longa-metragem, que mostra a trajetória de André Luiz no chamado plano espiritual, chega ostentando um outro número: orçamento de R$ 20 milhões é o maior da história do cinema brasileiro – antes dele, Lula, o Filho do Brasil, que custou R$ 12 milhões, era o recordista.

Apesar de seu projeto ter nascido em 2005, a obra estreia justamente em meio a uma intensa onda de filmes com a temática espírita. O primeiro longa da safra a lançar luz sobre o tema, Bezerra de Menezes – O Diário de um Espírito (2008), atraiu 505 mil espectadores. Na sequência, Chico Xavier, o Filme (2010) alcançou um público de 3,4 milhões de pessoas. Fora da telona, a novela Escrito nas Estrelas e a série A Cura, ambas da rede Globo, abordam com repercussão a vida após a morte e a reencarnação em suas narrativas.

‘Nosso Lar’ chega com um trunfo, que deve atrair ao menos os seguidores do espiritismo (cerca de 20 milhões de brasileiros). O mais famoso médium do País, Chico Xavier, empresta sua marca para o longa, inspirado no best-seller de mesmo nome, supostamente psicografado por ele em 1944. Emmanuel, suposto espírito-guia de Xavier, que seria o responsável por ditar o texto de André Luiz ao autor mineiro, é inclusive um dos personagens do filme. Diferentemente do que se viu em Chico Xavier – protagonizado por Ângelo Antônio e Nelson Xavier –, Nosso Lar tem como protagonista um ator desconhecido: Renato Prieto.

Veja o trailer de ‘Nosso Lar’: