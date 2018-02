Cinema nacional faz temporada em Paulínia

Por: Felipe Branco Cruz

Histórias como a de japoneses que imigraram para o Brasil e ainda acreditam na vitória do Japão durante a Segunda Guerra Mundial (Corações Sujos), o incrível assalto milionário a um banco em Fortaleza (Assalto ao Banco Central), ou ainda sobre um deprimido palhaço de circo (O Palhaço), são alguns dos temas dos filmes que serão exibidos entre hoje e 14 de julho no Festival de Cinema de Paulínia. A cidade fica a 114 km da capital paulista e nos últimos anos se tornou um dos principais polos cinematográficos do País.

De acordo com a Secretaria de Cultura da cidade, a expectativa é de que 50 mil pessoas visitem o município e assistam aos 29 longas, curtas e documentários exibidos. No ano passado, o público foi de 30 mil pessoas. Ao todo, serão oito longas-metragens, cinco dos quais produzidos em Paulínia. A entrada para todas as sessões é grátis, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência.

Para o secretário de Cultura de Paulínia, Emerson Alves, a qualidade dos curtas merece destaque. “Selecionamos 15 curtas, três produzidos na região. Temos vários diretores estreantes e talentosos”, garante. Paralelamente ao evento será realizado também o Paulínia Fest, com shows de Rita Lee (hoje), Caetano Veloso e Seu Jorge (amanhã). Sábado é a vez de Gilberto Gil e Vanessa da Mata (leia mais ao lado).

Os destaques do festival, no entanto, são os longas-metragens. Hoje, às 20h, em sessão para convidados, será exibido Corações Sujos, do diretor Vicente Amorim. O filme é uma adaptação do livro homônimo de Fernando Morais. Outro destaque é O Palhaço, com Selton Mello no papel principal e na direção. O longa será exibido amanhã, às 21h. Atores como Rodrigo Santoro, Giulia Gam, Bruna Lombardi, Debora Fallabela e Cauã Raymond são presenças confirmadas. Todos os filmes serão exibidos no Teatro Municipal.

O festival premiará os melhores filmes e o júri, segundo o secretário de Cultura, foi pensado para ser o mais eclético possível: a atriz e diretora Denise Espíndola Weinberg, o diretor Sérgio Rezende, crítica de cinema Isabela Boscov, a fotógrafa Heloísa Passos e o documentarista Gustavo Rosa de Moura. “É um júri plural e eclético”, garante Emerson Alves.

O impacto do festival na economia local ainda é pequeno. “Precisamos aumentar nossa capacidade hoteleira. Mas o impacto para a cultura e divulgação da cidade como polo cinematográfico é imenso”, diz Alves. Ao todo, a cidade espera movimentar entre R$2 e R$ 3 milhões. Só de convidados e jornalistas serão mais de 700 pessoas. “Aguardamos um grande público vindo de São Paulo. Dá para vir assistir o filme e voltar no mesmo dia”, afirma o secretário.

Shows de Rita Lee e Caetano Veloso

Simultaneamente à realização do festival de cinema, a cidade receberá também o Paulínia Fest, festival de música que começa hoje com Rita Lee e Addictive TV, que se apresentarão num espaço ao lado do Teatro Municipal. Os shows começarão somente depois da exibição do último filme da noite, por volta das 23h. Amanhã Caetano Veloso e Seu Jorge farão os shows. E, no sábado, Gilberto Gil e Vanessa da Mata encerram as apresentações. Ao contrário do festival de cinema, a entrada para os shows será paga e custará entre R$240 a R$100.

O secretário de Cultura de Paulínia, Emerson Alves, destacou que a escolha das atrações privilegia o caráter cultural do evento. “Vão se apresentar os maiores nomes da MPB, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, associados com os novos artistas”, diz.

Esta é a terceira edição do festival de música e durante a madrugada também haverá a performance de DJs. Os ingressos podem ser comprados pelo site www.ingressorapido.com.br ou pelo tel.: 4003-1212. Mais informações no site www.pauliniafest.com.br.

DIVIRTA-SE:

Festival de Cinema de Paulínia.

De hoje até o dia 14 de julho, no Teatro Municipal. Av. Prefeito José Lozano Araújo, 1.515. Parque Brasil, 500. Grátis. Tel.: (19) 3933-2140.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Para ver a programação completa, clique aqui: http://www.culturapaulinia.com.br/todaprogramacao.php