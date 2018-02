A vida num lugar calmo e de rara beleza

Por Felipe Branco Cruz

Localizado a 330 km de Belo Horizonte, a bela região de Ibitipoca é o tema do documentário Ibitipoca, Droba Pra Lá, do diretor Felipe Scaldini. O longa mostra como vivem as pessoas que moram nas redondezas do Parque Estadual do Ibitipoca, que tem uma área de 1488 hectares, localizado no município de Lima Duarte e a 3 quilômetros do arraial de Conceição do Ibitipoca. O local também serviu como locação para algumas cenas do filme O Palhaço, de Selton Mello. Segundo Felipe Scaldini, um dos fatores que mais o tocou fi a hospitalidade do povo mineiro. “Poderíamos ter rodado todo o filme sem gastar com hospedagem. Chegávamos para entrevistar uma pessoa e ela já oferecia um cafezinho, um pão de queijo, perguntava se queríamos dormir por lá”, conta o diretor. “Ibitipoca está mudando rapidamente e precisávamos retratar esse momento. Amanhã, será tudo diferente”.

E foi explorando essa simpatia, misturada com o jeitinho mineiro de falar, que Scaldini arrancou gargalhadas da plateia com declarações do tipo: “De noite, a gente vê muitas estrelas cadentes. Dizem que onde ela cai tem um pote de ouro. A gente procura mas não acha nada. Por isso que tem muita mina de ouro por aí”, dito por um matuto da região.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, o diretor vai atrás dos vilarejos mais isolados das redondezas para mostrar como eles estão perdendo habitantes. A maioria dos jovens deixou o lugar para viver nos grandes centros. Outros problemas apontados são o desmatamento e o grande fluxo de turistas no parque. Alguns moradores defendem esse turismo, pois atrai dinheiro para uma região pouco assistida pelo poder público. Por outro lado, o turismo também leva baderneiros e muita sujeira ao parque. “Talvez, essa seja a última geração de pessoas que vivem em Ibitipoca. Daqui a pouco, essa geração, com esse estilo de vida, vai acabar”, diz o diretor.

Mas o foco principal do documentário não é a denúncia pura e simples. Trata-se de uma visão quase poética de um mineiro sobre um dos inúmeros paraísos naturais que o estado de Minas Gerais possui. No longa, o diretor entrevista pessoas que nasceram e cresceram ali ou que escolheram o local como sua segunda casa.