A vida de presos estrangeiros no Brasil

Por: Felipe Branco Cruz

Os 75 minutos de duração do documentário Ela Sonhou Que Eu Morri, exibido anteontem no Festival de Cinema de Paulínia, são preenchidos com entrevistas feitas com estrangeiros presos no Brasil, seja por contrabando ou por tráfico de drogas. A direção é de Maíra Bühler e Matias Mariani. “Começamos a pesquisar sobre o documentário a partir da comunidade nigeriana que tem em São Paulo. Descobrimos que existem duas penitenciárias na cidade para abrigar os ilegais”, diz a diretora, Maíra.

Os presos estão detidos na penitenciária feminina da capital, que fica numa parte do Carandiru que ainda não foi demolida. “Lá, as presas estrangeiras dividem espaço com as brasileiras”. A outra, Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva, só abriga estrangeiros homens e fica no interior do estado, na cidade de Itaí. Ao todo são 1300 homens detidos. “Foi uma reivindicação dos presos, que não queriam se misturar com facções criminosas brasileiras”, diz Matias Mariani.

A ideia do documentário é mostrar a globalização de uma maneira invertida, apresentando histórias de vida de pessoas de países ricos e pobres, presas por crimes internacionais. Há desde personagens supostamente presos por ingenuidade – como uma mulher que diz achar que estava trazendo diamantes mas, na realidade, era cocaína – até pessoas que, num ato desesperado para conseguir dinheiro, aceitaram trazer drogas em suas bagagens.

São interessantes histórias de vida que tiveram um final trágico. Dentre elas, há a de um comerciante líbio que descobriu que sua mulher estava com câncer de mama, a de um soldado mercenário que lutou em guerras civis na África do Sul, a de um jovem eslovaco viciado em jogo, a de um jovem bibliotecário espanhol apaixonado por uma garota e a da mãe húngara que confundiu diamantes com cocaína, entre outras. Ao todo, são oito histórias de vida. Um dos pontos fracos é que os nomes dos personagens não são citados em nenhum momento. “Preferimos não expor os nomes deles”, diz a diretora.

Se as histórias que eles contam são interessantes, o documentário peca ao mostrar apenas a entrevista dessas pessoas, numa sala fechada da cadeia. Não há uma busca por seus familiares ou uma investigação para apurar se o que eles contam é verdade. “A gente queria narrar esse confinamento. Até porque os presos estrangeiros ficam mais tempo sem receber visita. Achamos que traria essa experiência prisional”, explica a diretora. Assim como não há a versão das autoridades brasileiras sobre o problema ou explicações sobre como eles foram presos. “O mais importante era entrevistar os presidiários”, completa. O documentário apresenta apenas as histórias e as lembranças de cada um desses presos. Sejam elas verdade ou não.